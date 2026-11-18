Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह पर आजमाएं ये 11 अचूक उपाय, वैवाहिक जीवन में घुलेगी मिठास और भर जाएगी तिजोरी

Tulsi Vivah 2026 Upay: कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है, हालांकि एकादशी का दिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का पूरे विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ खास उपाय जीवन में खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक संपन्नता लेकर आते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले वे 11 प्रभावशाली उपाय:

1. कच्चे दूध और तुलसी दल से श्रीहरि का अभिषेक

तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की विधिवत आराधना करें। कच्चे दूध में तुलसी के पत्ते डालकर श्रीहरि का अभिषेक करें और साथ ही इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें:

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।

धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।

तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।

कार्तिक मास में नियमित रूप से की गई तुलसी पूजा और यह अभिषेक आर्थिक परेशानियों को दूर कर घर में सुख-शांति बनाए रखता है।

2. विवाह बाधा दूर करने के लिए केसर वाला दूध

यदि विवाह में अनावश्यक देरी या अड़चनें आ रही हैं, तो सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी के पौधे में केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। वहीं, विवाहित जोड़े अपने रिश्ते में मिठास बढ़ाने के लिए साथ बैठकर मंगलाष्टक का पाठ करें।

3. आर्थिक मजबूती के लिए लाल कपड़े की पोटली

पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के कुछ पत्तों को एक साफ लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। मान्यता है कि इस सरल उपाय से घर में बरकत बनी रहती है और धन का अभाव नहीं होता।

4. एकादशी व्रत और सप्तधारा मंत्र का जाप

इस दिन उपवास रखकर भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। व्रत के दौरान 'सप्तधारा मंत्र' का जाप करने से भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकल्प सिद्ध होते हैं।

5. गंगाजल से शुद्धिकरण और दीपदान

पवित्रता के प्रतीक गंगाजल से तुलसी के पौधे का अभिषेक करें। इसके पश्चात पौधे के समीप घी या तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप-अगरबत्ती अर्पित कर वातावरण को सात्विक बनाएं।

6. श्रीकृष्ण के साथ तुलसी का शृंगार

तुलसी माता को भगवान कृष्ण का प्रिय माना गया है। इस दिन श्रीकृष्ण की प्रतिमा के समक्ष तुलसी के पौधे को रंगीन वस्त्रों और फूलों की मालाओं से दुल्हन की तरह सजाएं। शालिग्राम या श्रीकृष्ण के साथ यह विवाह रचाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।

7. हल्दी, चंदन और रोली से शुभता का आह्वान

पूजा के दौरान तुलसी के पौधे पर चुटकी भर हल्दी छिड़कें और चंदन व रोली से तिलक करें। इसके बाद माता तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। ये मांगलिक वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती हैं।

8. सात्विक मिष्ठान्न और मीठे पान का भोग

तुलसी माता और भगवान विष्णु को खीर, ऋतु फल और विशेष रूप से मीठे पान का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद इस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें, इससे पारिवारिक स्नेह और संपन्नता बढ़ती है।

9. पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाना

पूजा के समय कुछ देर पद्मासन की मुद्रा में बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। यह अभ्यास मन को गहरी शांति प्रदान करता है और घर के वातावरण में सौहार्द व मानसिक सुकून बनाए रखता है।

10. कल्याणकारी मंत्रों का जाप

तुलसी विवाह की पूजा के दौरान इन तीन विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है:

ॐ श्री कृष्णाय गोविंदाय प्रणत क्लेशाय नमो नमः।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नम:।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तुलसीविवाहं करिष्ये।

11. ब्राह्मण भोजन और वस्त्र-अन्न दान

किसी भी शुभ कार्य की पूर्णता दान-पुण्य से ही होती है। तुलसी विवाह के दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, फल तथा मिठाई भेंट करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती।

तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, प्रेम और समृद्धि लाने का एक सुंदर माध्यम है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये छोटे-छोटे उपाय आपके घर-परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनाए रखेंगे।