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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशी का अद्भुत महत्व: 5 बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए

मोहिनी एकादशी पर सुंदर फोटो
Mohini Ekadashi Importance: मोहिनी एकादशी हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र व्रत है। इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा और भक्ति के लिए मनाया जाता है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख और मानसिक शांति भी लाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में बुराई और पापों का नाश होता है। व्रती के मन और जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की राह पर अग्रसर होता है।ALSO READ: Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशी 2026: व्रत नियम, पूजा मुहूर्त, विधि और खास बातें
 

अगर आप इस एकादशी के महत्व को समझना चाहते हैं, तो जानें ये 5 खास बातें:

 

1. भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार

मोहिनी एकादशी वह विशेष दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने 'मोहिनी' नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। पूरे वर्ष में यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जो विष्णु जी के इस मायावी और मोहक स्वरूप को समर्पित है।
 

2. अमृत की रक्षा और देवताओं का उद्धार

पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपनी माया में उलझा लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। यदि मोहिनी स्वरूप न होता, तो संसार में असुरों का राज हो जाता।
 

3. त्रेता और द्वापर युग से गहरा संबंध

इस व्रत की महिमा का वर्णन कई ग्रंथों में है:
 
भगवान राम: देवी सीता के वियोग और दुखों से मुक्ति पाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी।
 
युधिष्ठिर: महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि यह व्रत मोह के जाल को काटने वाला है।
 

4. मोह-माया के बंधनों का नाश

इंसान अक्सर भावनाओं, रिश्तों और संपत्ति के झूठे 'मोह' में फंसा रहता है, जो उसके दुखों का कारण बनता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत होता है और वह संसार की माया से ऊपर उठकर मानसिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।
 

5. तीर्थ दर्शन के समान पुण्य

शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह हजारों गायों के दान और कई तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर होता है। यह व्रत व्यक्ति के मानसिक क्लेश और दरिद्रता को दूर करने वाला माना गया है।
 
विशेष: इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन और केसर अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। मोहिनी एकादशी करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रती के जीवन में कठिनाइयां कम होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: चारधाम यात्रा शुरू, 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 7 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन
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