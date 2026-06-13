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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

The image shows the rising Sun along with the 12 zodiac signs and the daily horoscope message

मेष (Aries)

 
Today 14 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर इन 5 शुभ उपायों से चमकेगी आपकी किस्मत
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: मेहनत का फल मिलने का दिन है। 
लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट या इंटरव्यू के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचें, योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, दिनचर्या सुधारें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन या मान-सम्मान मिलने के योग हैं।
लव: अहंकार से बचें, तभी रिश्ता मजबूत रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत से बचें।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, लक्ष्य पूरे होंगे।
लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन: धन संचय का अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल दें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी के काम में लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आय-व्यय संतुलित रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: गोपनीय योजनाएं सफल होंगी।
लव: रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या तनाव पर ध्यान दें।
उपाय: शिव मंत्र का जाप करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा या विदेश से जुड़े काम सफल होंगे।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: धैर्य से काम लें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी।
लव: रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर इनोवेटिव आइडिया से पहचान बनेगी।
लव: दोस्ती प्यार में बदल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनाओं में बहने से बचें।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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