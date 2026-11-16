शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; पढ़ें मेष से मीन तक का पूरा राशिफल

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही गहरा असर उनका नक्षत्र परिवर्तन भी डालता है। 16 नवंबर को सूर्यदेव मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं और अब शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 03:09 बजे वे विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक बेहद खास स्थिति है क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जबकि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। मंगल की राशि में रहते हुए शनि के नक्षत्र में सूर्य का यह प्रवेश अनुशासन, कड़ी मेहनत, प्रशासनिक सख्ती और अचानक होने वाले बड़े बदलावों का संकेत देता है। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं:

1. मेष (Aries)

सूर्य आपके अष्टम भाव में रहते हुए शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे।

प्रभाव: कार्यक्षेत्र में अचानक नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति या रुके हुए धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य (विशेषकर पेट और आंखों) का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।

2. वृषभ (Taurus)

यह गोचर आपके सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी) में हो रहा है।

प्रभाव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या अहंकार का टकराव हो सकता है, संवाद में मधुरता रखें। व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

3. मिथुन (Gemini)

सूर्य आपके छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु) में अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।

4. कर्क (Cancer)

यह नक्षत्र परिवर्तन आपके पंचम भाव (बुद्धि, संतान, प्रेम) को सक्रिय करेगा।

प्रभाव: विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और कठिन मेहनत मांगने वाला है। संतान के भविष्य या शिक्षा को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लें। आर्थिक लाभ के लिए शॉर्टकट न अपनाएं।

5. सिंह (Leo)

आपकी राशि के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव (सुख, माता, संपत्ति) में शनि के नक्षत्र में रहेंगे।

प्रभाव: घर-परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या भागदौड़ बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जमीन-जायदाद या नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही अच्छी तरह जांच लें।

6. कन्या (Virgo)

सूर्य आपके तृतीय भाव (पराक्रम, साहस, यात्रा) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कम दूरी की व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं।

7. तुला (Libra)

यह गोचर आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी, परिवार) में होने जा रहा है।

प्रभाव: अपनी वाणी पर कड़ा संयम रखें, क्योंकि कटु शब्दों के कारण परिवार में विवाद हो सकता है। धन संचय करने में सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर भी नजर रखनी होगी। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

सूर्य आपकी ही राशि (लग्न भाव) में रहकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: आपके व्यक्तित्व में तेज और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद भी आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और सिरदर्द या रक्तचाप जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

9. धनु (Sagittarius)

सूर्य आपके द्वादश भाव (व्यय, विदेश) में शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे।

प्रभाव: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ने की आशंका है। विदेश से जुड़े कार्यों या आयात-निर्यात के व्यापार में लाभ मिल सकता है। अनिद्रा और थकान से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें।

10. मकर (Capricorn)

आपके राशि स्वामी शनि के नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर एकादश भाव (लाभ, इच्छापूर्ति) में होगा।

प्रभाव: यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। पुरानी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय है।

11. कुंभ (Aquarius)

यह गोचर आपके दशम भाव (कर्म, करियर, प्रतिष्ठा) में होने जा रहा है।

प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ या सम्मान मिल सकता है। हालांकि, काम का दबाव भी अधिक रहेगा, इसलिए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें।

12. मीन (Pisces)

सूर्य आपके नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) में अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता या गुरु के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनका सम्मान करें। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है।

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