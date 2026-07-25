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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (15:28 IST)

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:40 IST)
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वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: मिला-जुला। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।
लाभ: धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
ध्यान दें: पिता या कार्यक्षेत्र के अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें।
 

तुला राशि (Libra)

प्रभाव: सतर्क रहने की आवश्यकता।
लाभ: पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से अचानक लाभ हो सकता है।
ध्यान दें: सेहत पर ध्यान दें और खान-पान का संतुलन बनाए रखें।
 

मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: सकारात्मक लेकिन संयम की आवश्यकता।
लाभ: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और पराक्रम बढ़ेगा।
ध्यान दें: आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें।
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