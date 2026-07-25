मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: मिला-जुला। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।

लाभ: धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

ध्यान दें: पिता या कार्यक्षेत्र के अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें।

तुला राशि (Libra)

प्रभाव: सतर्क रहने की आवश्यकता।

लाभ: पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से अचानक लाभ हो सकता है।

ध्यान दें: सेहत पर ध्यान दें और खान-पान का संतुलन बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: सकारात्मक लेकिन संयम की आवश्यकता।

लाभ: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और पराक्रम बढ़ेगा।

ध्यान दें: आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें।