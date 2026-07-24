25 July Birthday: आपको 25 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
25 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: भद्र योग का महासंयोग: बुध के मार्गी होते ही अब 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ
आपका जन्मदिन: 25 जुलाई
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
शुभ वर्ष : 2026
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा।
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur): भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं।
डिंपी गांगुली (Dimpy Ganguly): भारतीय मॉडल और टेलीविजन हस्ती हैं।
राहुल प्रमोद महाजन (Rahul Pramod Mahajan): एक भारतीय रियलिटी शो मनोरंजनकर्ता और पूर्व पायलट हैं।
आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna): एक भारतीय अरबपति व्यवसायी, पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष हैं।
हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal): भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा शिरोमणि अकाली दल की सदस्य, भटिंडा लोकसभा सांसद।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?