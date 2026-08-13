  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. shani-revati-nakshatra-gochar-2026-mesh-rashi-4-rashiyan-50-days-alert
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (18:22 IST)

शनि की रेवती नक्षत्र में बदली चाल, मेष समेत 4 राशियों पर 50 दिन तक रहेगा असर; रहें सतर्क

shani in revati nakshatra 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (18:22 IST)
google-news
Saturn transit in Revati Nakshatra 2026: शनिदेव वक्री अवस्था में 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने वाले हैं, इससे पहले वे दूसरे पद में थे। शनि के इस बदलाव से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। हालाकिन 4 राशियों को इस परिवर्तन से करीब 50 दिनों तक सतर्कता से काम लेना होगा।

1. मेष राशि: संयम और बचत का मंत्र

शनि का यह गोचर आपके खर्च, तनाव और भागदौड़ को बढ़ा सकता है। नौकरीपेशा लोग दफ्तर में भाषा पर नियंत्रण रखें और व्यापारी किसी भी नए सौदे या कागजी कार्रवाई में जल्दबाजी न करें। निवेश से बचें, विदेश यात्राओं में सावधानी बरतें और अध्यात्म की ओर ध्यान लगाएं।
 

2. कर्क राशि: धैर्य और बुद्धिमत्ता से लें काम

भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी व बिजनेस में अधिक मेहनत की जरूरत होगी। वरिष्ठों से तालमेल बिठाकर चलें और कानूनी कागजात अधूरे न छोड़ें। आर्थिक फैसले किसी के दबाव में आकर न लें और परिवार से संवाद बनाए रखें।

3. वृश्चिक राशि: सतर्कता और एकाग्रता जरूरी

करियर, शेयर बाजार और लव लाइफ में सतर्क रहने की जरूरत है। ऑफिस में काम पूरा होने में वक्त लग सकता है। बिना जानकारी के जोखिम भरे निवेश से नुकसान हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा और लव लाइफ में किसी भी गलतफहमी को शांत बातचीत से सुलझाना होगा।
 

4. मकर राशि: क्रोध पर काबू और संतुलित बजट

अगले 50 दिन काम में देरी और अतिरिक्त जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं। नौकरी बदलने या नया बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी न करें। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें ताकि अपनों और भाई-बहनों से रिश्ते न बिगड़ें। बजट बनाकर चलें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अगस्‍त 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अगस्‍त 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अगस्‍त 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय14 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

सूर्य का अपनी राशि में प्रवेश इन 5 राशियों के लिए वरदान! करियर में तरक्की और मोटी सैलरी के योग

सूर्य का अपनी राशि में प्रवेश इन 5 राशियों के लिए वरदान! करियर में तरक्की और मोटी सैलरी के योगज्योतिष शास्त्र में 'ग्रहों के राजा' कहे जाने वाले सूर्य देव जल्द ही अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 17 अगस्त की सुबह 08:03 बजे सूर्य अपनी स्वयं की स्वामित्व वाली राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे पूरे एक महीने यानी 17 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। सूर्य का अपनी ही राशि में आना एक बेहद शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। इस महागोचर का शुभ असर मुख्य रूप से 5 राशियों के जीवन में तरक्की, पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के द्वार खोलने वाला है।

रक्षाबंधन 2026 पर चंद्र ग्रहण का साया! जानें राखी बांधने का शुभ समय और सही मुहूर्त

रक्षाबंधन 2026 पर चंद्र ग्रहण का साया! जानें राखी बांधने का शुभ समय और सही मुहूर्तRaksha Bandhan 2026 Chandra Grahan: रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार राखी पर यानी 28 अगस्त 2026 के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और फिर रक्षा बंधन का त्योहार कब बनाएं? यदि आप पंचांग और शास्त्रों के नियमों को समझें तो आपको परेशान होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है।

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–9 लौंग)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–9 लौंग)भारतीय रसोई में कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति मात्रा में भले ही कम हो, किंतु उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। लौंग उन्हीं मसालों में से एक है। आकार में छोटी होने के बावजूद इसकी तीक्ष्ण सुगंध, प्रखर स्वाद और औषधीय उपयोगिता इसे विशिष्ट बनाती है। यह केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा में साहस, सुरक्षा और जीवन-ऊर्जा का एक सांस्कृतिक प्रतीक भी प्रतीत होती है।

13 August Birthday: आपको 13 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 August Birthday: आपको 13 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :