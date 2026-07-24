Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 25 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: भद्र योग का महासंयोग: बुध के मार्गी होते ही अब 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

शनिवार, 25 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, त्योहार एवं ऐतिहासिक महत्व

देवशयनी एकादशी / हरिशयनी एकादशी: (इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में चार मास के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं।)

चातुर्मास प्रारंभ: (आज से अगले चार महीनों के लिए सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि पर रोक लग जाएगी।)

पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी मेला: (महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की महापूजा और प्रसिद्ध रथयात्रा का मुख्य दिन।)

आषाढ़ शुक्ल एकादशी

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार

तिथि: आषाढ़ शुक्ल एकादशी (रात 03:00 तक (26 जुलाई की सुबह), इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी)।

पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)

मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: ज्येष्ठा (Jyeshtha) – रात 10:04 तक (इसके बाद मूल नक्षत्र)

योग: ब्रह्म (Brahma) – दोपहर 02:18 तक (इसके बाद इंद्र योग)

करण: विष्टि / भद्रा – सुबह 04:19 तक, तदनुसार बव करण – दोपहर 03:41 तक (इसके बाद बालव करण)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय: सुबह 05:38

सूर्यास्त: शाम 07:16

चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) में रात 10:04 तक (इसके बाद धनु राशि में प्रवेश)

सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (शनिवार के दिन का यह सबसे उत्तम और फलदायी समय माना जाता है।)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:16 से 04:57 तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:04 से 07:16 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:03 से 10:45 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचना चाहिए।)

यमगण्ड: दोपहर 02:10 से 03:52 तक

गुलिक काल: सुबह 05:38 से 07:20 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा (आज के दिन पूर्व दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें।)

भगवान विट्ठल और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका आज का देवशयनी एकादशी का दिन अत्यंत मंगलमय और पुण्यदायी हो!