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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

The picture shows puja decorations, including decorative kalash, bananas, mangoes and a message for the auspicious time of 2026.
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:19 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 25 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: भद्र योग का महासंयोग: बुध के मार्गी होते ही अब 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
शनिवार, 25 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 
विशेष व्रत, त्योहार एवं ऐतिहासिक महत्व
देवशयनी एकादशी / हरिशयनी एकादशी: (इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में चार मास के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं।)
 
चातुर्मास प्रारंभ: (आज से अगले चार महीनों के लिए सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि पर रोक लग जाएगी।)
 
पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी मेला: (महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की महापूजा और प्रसिद्ध रथयात्रा का मुख्य दिन।)
 
आषाढ़ शुक्ल एकादशी
 
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: शनिवार
 
तिथि: आषाढ़ शुक्ल एकादशी (रात 03:00 तक (26 जुलाई की सुबह), इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
 
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्रम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: ज्येष्ठा (Jyeshtha) – रात 10:04 तक (इसके बाद मूल नक्षत्र)
 
योग: ब्रह्म (Brahma) – दोपहर 02:18 तक (इसके बाद इंद्र योग)
 
करण: विष्टि / भद्रा – सुबह 04:19 तक, तदनुसार बव करण – दोपहर 03:41 तक (इसके बाद बालव करण)
 
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:38
 
सूर्यास्त: शाम 07:16
 
चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) में रात 10:04 तक (इसके बाद धनु राशि में प्रवेश)
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
 
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (शनिवार के दिन का यह सबसे उत्तम और फलदायी समय माना जाता है।)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:16 से 04:57 तक
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:04 से 07:16 तक
 
आज के अशुभ समय (Avoid Windows)
राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:03 से 10:45 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचना चाहिए।)
 
यमगण्ड: दोपहर 02:10 से 03:52 तक
 
गुलिक काल: सुबह 05:38 से 07:20 तक
 
दिशाशूल और उपाय
दिशाशूल: पूर्व दिशा (आज के दिन पूर्व दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले अदरक या थोड़ा सा घी खाकर निकलें और भगवान शनिदेव या हनुमान जी के दर्शन करें।ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?
 
भगवान विट्ठल और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका आज का देवशयनी एकादशी का दिन अत्यंत मंगलमय और पुण्यदायी हो!
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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