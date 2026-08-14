Weekly Horoscope: 17 से 23 अगस्त 2026 का राशिफल: जानें नौकरी, व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य का साप्ताहिक हाल

12 Zodiac Weekly Horoscope: 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 का सप्ताह श्रावण मास का महत्वपूर्ण समय है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (17 अगस्त से 23 अगस्त 2026)



मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। अपनी योग्यता बढ़ाने और नए कौशल सीखने पर ध्यान देंगे, तो धीरे-धीरे सफलता और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। सोच-समझकर धन का प्रबंधन करने से भविष्य अधिक सुरक्षित बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। पर्याप्त आराम और अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और अपनों के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करें और साथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करें। छोटी यात्रा आपको नई ऊर्जा दे सकती है। पुरानी संपत्ति को फिलहाल अपने पास रखना लाभदायक रहेगा। जरूरतमंदों की मदद करने से मानसिक संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: सिल्वर

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जहां आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम पूरे कर पाएंगे। कुछ लोग भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य और प्यार से बातचीत करने पर माहौल सामान्य हो जाएगा। प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी। लंबी ड्राइव या छोटी यात्रा आपको सुकून दे सकती है। संपत्ति से जुड़े किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करें। समाज सेवा या दान-पुण्य के कार्यों से मन को खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: डार्क यलो

मिथुन (21 मई – 21 जून)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। सही योजना के साथ किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। कार्यक्षेत्र में तरक्की की राह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने से सफलता जरूर मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। परिवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे की बात समझने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा, जिससे मन खुश रहेगा। छोटी यात्रा या आसपास की किसी नई जगह घूमने का अवसर मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने से मन को अधिक संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई की नई तकनीक अपनाने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: क्रीम

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और अपनी क्षमता साबित करने का मौका भी मिलेगा। आपके निजी और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, लेकिन समय पर ध्यान देने से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। आर्थिक मामलों में अपने निवेश की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयारी भी मजबूत होगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन साथी के साथ बिताए छोटे-छोटे पल रिश्ते को और खास बना देंगे। पिकनिक या छोटी यात्रा आपको मानसिक शांति दे सकती है। घर खरीदने की इच्छा रखने वालों को अच्छा अवसर मिल सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने से मन को संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाइट रेड

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्चों की सही योजना बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में पहले से अधिक अपनापन और मधुरता देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और लगातार प्रयास करने से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अचानक यात्रा का योग बन सकता है और सड़क मार्ग की यात्रा आपको ताजगी का अनुभव कराएगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। समाज सेवा या किसी सामाजिक कार्य में भाग लेने से मन को संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा।

शुभ अंक: 15

शुभ रंग: ग्रीन

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप सोच-समझकर निवेश करेंगे और खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, तो भविष्य और अधिक सुरक्षित बन सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आप काम, आराम तथा अपनी देखभाल के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे। परिवार में प्रेम और एकता का वातावरण बना रहेगा, जिससे मन को खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बन सकती है, जो यादगार रहेगी। संपत्ति में निवेश करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। समाज सेवा या जरूरतमंदों की सहायता करने से मानसिक संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए नियमित मेहनत जारी रखनी होगी।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: पर्पल

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

कार्यक्षेत्र में तरक्की, सहयोग और सम्मान मिलने के अच्छे योग हैं। परिवार में शुरुआत में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से सभी रिश्तों में फिर से मधुरता आ जाएगी। आपके लिए नए अवसरों और कुछ छोटी चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ सकता है। संतुलित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। प्रेम जीवन में प्यार और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रह सकता है, लेकिन पहले किए गए निवेश से राहत मिलेगी। नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं, बस हर कदम सोच-समझकर उठाएं। यात्रा आपके जीवन में नई ताजगी लेकर आएगी। समाज में आपके अच्छे व्यवहार और सहयोग की सराहना होगी। विद्यार्थी समय का सही उपयोग करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: ग्रे

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में काम की गति सामान्य रहेगी, लेकिन नेतृत्व क्षमता विकसित करने से भविष्य में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अपनों के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे। अनुशासन और समझदारी के साथ काम करेंगे तो अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और पुराने कर्जों को व्यवस्थित करना लाभदायक रहेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक यात्रा का अवसर मिल सकता है, जो नए अनुभव देगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य रखना लाभदायक रहेगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ाना भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ब्राउन

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और रिश्तों में नई मिठास आएगी। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना, बचत और सही निवेश आपको भविष्य में मजबूत स्थिति देगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। परिवार की परंपराएं और अपनों का साथ आपको मानसिक शक्ति देगा। संतुलित भोजन और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे मन तरोताजा रहेगा। घर की मरम्मत या सजावट पर किया गया खर्च भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। समाज सेवा या किसी अच्छे कार्य में भाग लेने से सम्मान मिलेगा। विद्यार्थी नई पढ़ाई की तकनीक अपनाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पीच

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आर्थिक और व्यक्तिगत प्रगति के लिए अच्छा रहने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन बचत और भविष्य की योजना बनाकर चलना आपके लिए और भी लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने सभी काम पूरे कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विवाहित लोगों के रिश्ते में आपसी समझ और सहयोग मजबूत होगा। परिवार, विशेषकर बच्चों के साथ बिताया समय खुशी देगा। कार्यक्षेत्र में काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। संपत्ति में निवेश करना लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह यात्रा आवश्यक न हो तो घर पर आराम करना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शोध और गहराई से पढ़ाई करने में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: डार्क ब्लू

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

काम के साथ-साथ पर्याप्त आराम भी जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में बचत और सही बजट बनाकर चलने से भविष्य सुरक्षित रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और अपनों के साथ बिताया समय आपको खुशी देगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी और अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह निभा पाएंगे। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। घर से जुड़े किसी काम या मरम्मत में समय लग सकता है, जिसका अच्छा परिणाम आगे मिलेगा। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को समूह में पढ़ाई करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। परिवार और आर्थिक मामलों में आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। परिवार का सहयोग और प्यार आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और तनाव से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यात्रा की योजना में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इससे आपको बेहतर तैयारी का समय मिलेगा। संपत्ति में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। विद्यार्थियों को नए कोर्स या प्रवेश से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

शुभ अंक: 8