Weekly Horoscope: 20 से 26 जुलाई 2026 का राशिफल: जानें नौकरी, व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य का साप्ताहिक हाल

July 2026 Horoscope for All Zodiac Signs: जुलाई 2026 का यह सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि की ग्रह स्थिति का प्रभाव करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और किन उपायों से आप अपने सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं, तो पढ़ें सभी सभर 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक



साप्ताहिक राशिफल (20 जुलाई से 26 जुलाई 2026)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं और सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ की खुशी मिल सकती है। परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई मामला विवाद का रूप ले सकता है, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। यह सप्ताह आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह देता है। शांत रहकर लिए गए निर्णय मुश्किल परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में कर सकते हैं। किसी सहकर्मी के साथ हुई बातचीत भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोगी संकेत दे सकती है। भावनाओं को मन में दबाने के बजाय अपनों से खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में जल्दबाजी से बचें और नए रिश्ते में कदम रखने से पहले खुद को समय दें। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे लोगों को आर्थिक पक्ष पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आप लंबे समय से रुके हुए कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। समय और प्राथमिकताओं का सही प्रबंधन आपको कम समय में बेहतर परिणाम देगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ाना लाभदायक रहेगा, क्योंकि कुछ नई पहचानें भविष्य के अवसरों का द्वार खोल सकती हैं। आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है। किसी विशेषज्ञ या प्रशिक्षक का मार्गदर्शन आपकी फिटनेस यात्रा को नई दिशा देगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ किसी खूबसूरत और रोमांटिक यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार में कोई उत्सव या मिलन समारोह घर के माहौल को खुशियों से भर देगा। नए लोगों से बातचीत के लिए खुले रहें, क्योंकि साधारण-सी शुरुआत भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: व्हाइट

मिथुन (21 मई – 21 जून)

कार्यक्षेत्र में फिलहाल वेतन वृद्धि या पदोन्नति के लिए दबाव बनाने का समय नहीं है; धैर्य रखें और खुद को बेहतर ढंग से तैयार करें। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बाद ही लें। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के प्रयास रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। जीवनसाथी या प्रियजन के साथ दिल की बात करने से कई उलझनें दूर हो सकती हैं। प्रियजनों के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। अपने शौक और रुचियों को समय देना मानसिक ताजगी बनाए रखेगा। संपत्ति और दस्तावेजों से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड संभालकर रखें।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: स्काई ब्लू

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी और जीवन में नई गति का अनुभव होगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता आपको आगे रखेगी। आर्थिक रूप से यह समय किसी सोच-समझकर किए गए निवेश के लिए अच्छा माना जा सकता है। व्यापार से जुड़े लोग यदि अपने काम का विस्तार करने में सफल होते हैं तो उनकी पहचान और मजबूत हो सकती है। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में स्थिरता आएगी और आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग और भरोसा आपको सुकून देगा। किराए या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समझौते के योग हैं। हालांकि, यात्रा योजनाओं में देरी या थकान महसूस हो सकती है।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ग्रे

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नेवी ब्लू

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

कार्यक्षेत्र में देर तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से बचें। अल्पकालिक निवेश योजनाएं सही चुनाव करने पर लाभ दे सकती हैं। प्रेम जीवन में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ेगा तथा साथी का व्यवहार अधिक सकारात्मक रहेगा। नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान और एकाग्र बनाए रखेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों और नए स्नातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पेशेवर जीवन में अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता और सादगी लोगों का दिल जीत लेगी।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ग्रीन

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

इस सप्ताह बदलाव आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं और उन्हें खुले मन से स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। घर से काम करने वालों के कार्यस्थल या दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। पुराने निवेश अच्छे परिणाम देने लगेंगे, जिससे आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में बड़ों के प्रति सम्मान और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। लंबी कार्य यात्राएं थकाने वाली हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: रेड

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

कार्यस्थल का माहौल बेहतर बनाने के आपके प्रयास उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे। कोई नया कौशल सीखना या अनुभवी लोगों के साथ समय बिताना करियर के लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक रूप से आप लंबे समय से चाही गई किसी चीज पर खर्च करने का मन बना सकते हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान का सकारात्मक असर स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। परिवार के साथ छोटी यात्रा या घूमने का कार्यक्रम रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति की संभावना है। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद पूरा सप्ताह संतोषजनक रहेगा। कोई प्रेरणादायक व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ऑरेंज

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

आपके संपर्क और पहचान आपको सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। प्रेम की तलाश कर रहे लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में जुड़े लोग भावनात्मक रूप से खूबसूरत पल बिताएंगे। परिवार में आपका सरल और स्नेहपूर्ण व्यवहार पुराने मतभेदों को दूर करने में मदद करेगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत भविष्य की सुरक्षा और सफलता को मजबूत कर सकती है। जीवनसाथी के साथ आर्थिक मामलों पर चर्चा करने से बचत और खर्चों में संतुलन आएगा। स्वास्थ्य के लिए अपनाई गई नई दिनचर्या अच्छे परिणाम देगी। यह ऐसा समय है जब सकारात्मक सोच और सक्रिय प्रयास सफलता को आपके करीब ला सकते हैं।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: डार्क ब्लू

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

आपको अपने शरीर की जरूरतों को समझने और खुद को थोड़ा आराम देने की सलाह देता है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के बजाय संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक प्रगति धीरे-धीरे होगी, लेकिन भविष्य की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर या लंबित योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते किसी गंभीर और स्थायी प्रतिबद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विवाह से जुड़ी चर्चाएं तेज हो सकती हैं। वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना भी साकार होने के संकेत दे रही है। वर्तमान परेशानियों के बजाय नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना इस सप्ताह आपको बेहतर परिणाम देगा।

शुभ अंक: 15 | शुभ रंग: रेड

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

आपकी रचनात्मकता पूरे शिखर पर रहेगी और नए विचारों के साथ प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में निरंतरता और खुले विचार आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे किसी समझौते से बचना चाहिए जो भविष्य में बोझ बन जाए। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान की योजना बना रहे दंपतियों को शुभ संकेत मिल सकते हैं। अकेले की गई यात्रा आपके लिए सुकूनभरी साबित होगी और किसी यादगार मुलाकात का कारण भी बन सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। परिवार में समझदारी और लचीला व्यवहार रिश्तों को मधुर बनाए रखेगा।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नेवी ब्लू

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

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शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: मैजेंटा