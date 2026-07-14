जब सूर्य चलेंगे शनि के पुष्य नक्षत्र की राह: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
ब्रह्मांड के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र का दामन छोड़, नक्षत्रों के राजा और शनि देव के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में कदम रखेंगे। यहाँ वे 3 अगस्त 2026 तक डेरा जमाए रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि का यह अनूठा संबंध बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इस बार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 5 राशियों के जीवन में तरक्की और खुशियों की नई बहार लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कि किन खुशनसीब राशियों की बंद किस्मत के ताले इस गोचर से खुलने वाले हैं।
मेष राशि: खुशियों का नया ठिकाना
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह बदलाव सुख-साधनों की बौछार करने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी या मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो उनके करियर को नई ऊंचाई देगा। अगर आप नया घर, जमीन या चमचमाती गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह पूरा होने का समय आ गया है। इस दौरान माता का भरपूर स्नेह और सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को भी संबल मिलेगा।
वृषभ राशि: करियर में ऊंची उड़ान और नया सवेरा
20 जुलाई से आपके जीवन में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। करियर के मोर्चे पर आपको जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप किसी नए बिजनेस या प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बिना झिझक कदम बढ़ाएं; यह सौदा भविष्य में भारी मुनाफा देकर जाएगा। सहकर्मियों का पूरा तालमेल आपकी राह आसान कर देगा।
मिथुन राशि: बरसेगी लक्ष्मी, मजबूत होगी जेब
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी मीठी और प्रभावशाली वाणी इस समय जादुई काम करेगी, जिससे आपके बरसों से रुके हुए काम भी चुटकियों में बन जाएंगे। पैतृक संपत्ति के जरिए या अचानक किसी गुप्त रास्ते से धन लाभ होने के मजबूत संकेत हैं। बचत और निवेश के लिहाज से यह अवधि आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगी।
वृश्चिक राशि: किस्मत का मिलेगा पूरा साथ
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। छात्रों के लिए यह समय स्वर्णिम है; उन्हें अपनी मेहनत का शानदार नतीजा मिल सकता है। काम के सिलसिले में या अध्यात्म के उद्देश्य से की गई यात्राएं आपके लिए बेहद सुखद और भविष्य में बड़ा लाभ देने वाली रहेंगी।
मकर राशि: शनि देव की कृपा से सुख-समृद्धि की दस्तक
चूंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और आपकी मकर राशि के अधिपति भी शनि देव ही हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए सबसे खास और चमत्कारी रहने वाला है। आपके घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और आर्थिक तंगी का दौर समाप्त होगा। यदि आपके दिमाग में कोई बड़ा आईडिया या प्रोजेक्ट लंबे समय से घूम रहा था, तो उसे अमलीजामा पहनाने का यह बिल्कुल सही और सटीक समय है।
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