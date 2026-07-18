सम्बंधित जानकारी
- August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
- भड़ली नवमी क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका धार्मिक महत्व, मान्यताएं और खास बातें
- Aniruddha Chaturthi 2026: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत कब है, जानें महत्व, पूजन के मुहूर्त, विधि और मंत्र
- Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी व्रत 2026 कब है?
- Chaturmas Fasting Rules: चातुर्मास में क्या खाएं और क्या नहीं, अपना लिए ये नियम तो होंगे 5 फायदे
श्री ताप्ती जयंती 2026: कब है, जानें पूजा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा
हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां ताप्ती जयंती (ताप्ती जन्मोत्सव) अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्यपुत्री मां ताप्ती देश की प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक हैं, जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अधिक है। वर्ष 2026 में मां ताप्ती जयंती की तिथि, पूजा मुहूर्त और इसके महत्व की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
श्री ताप्ती जयंती 2026 तिथि व मुहूर्त
साल 2026 में आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि 20 जुलाई 2026, सोमवार को पड़ रही है। उदय तिथि के अनुसार इस दिन ताप्ती जयंती का उत्सव मनाया जाएगा।
सप्तमी तिथि का आरंभ: 20 जुलाई 2026 को तड़के सुबह 03:30 बजे से
सप्तमी तिथि का समापन: 21 जुलाई 2026 को सुबह 04:03 बजे तक
पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त: सूर्योदय से लेकर दोपहर तक (इस दिन सोमवार होने के कारण शिव परिवार के साथ मां ताप्ती की पूजा का विशेष फल मिलेगा)।अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:19 से 01:11 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 07:17 से 07:39 तक।
मां ताप्ती का पौराणिक महत्व (जन्म कथा)
धार्मिक पुराणों (विशेषकर स्कंद पुराण और महाभारत) के अनुसार, मां ताप्ती को भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की सगी बहन माना गया है।
जन्म की कथा: सूर्य देव का तेज (गर्मी) इतना प्रचंड था कि पृथ्वी और देवलोक उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। स्वयं सूर्य देव को भी अपने ताप को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के तीव्र ताप (गर्मी) को शांत करने के लिए उसे एक जलधारा के रूप में धरती पर प्रवाहित कर दिया। सूर्य के इसी 'ताप' से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'ताप्ती' या 'तापी' पड़ा। सूर्य की पुत्री और शनि की बहन होने के कारण इन्हें अत्यंत कल्याणकारी और पापों का नाश करने वाली नदी माना जाता है।
ताप्ती जयंती पर पूजा का महत्व
शनि दोष और सूर्य दोष से मुक्ति: चूंकि ताप्ती जी शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री हैं, इसलिए ताप्ती जयंती के दिन इनके जल में स्नान करने या इनकी पूजा करने से कुंडली के शनि दोष (साढ़ेसाती, ढैय्या) और सूर्य जनित दोषों का प्रभाव शांत होता है।
पापों से मुक्ति: मान्यताओं के अनुसार, गंगा नदी में स्नान करने से, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से और ताप्ती नदी का स्मरण या नाम लेने मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं।
गौ हत्या जैसे महापाप से मुक्ति: पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि मां ताप्ती के पावन जल में स्नान करने से अनजाने में हुए बड़े से बड़े पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है।
पितृ तर्पण के लिए फलदायी: इस दिन ताप्ती नदी के तट पर पिंडदान और पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पूजा विधि (घर पर या नदी तट पर कैसे करें पूजा?)
यदि आप ताप्ती नदी (बैतूल के मुलताई, बुरहानपुर या सूरत) के तट पर जा सकते हैं, तो वहाँ स्नान-दान करें। यदि ऐसा संभव न हो, तो घर पर ही इस विधि से पूजा करें:
स्नान: सुबह उठकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल या ताप्ती जल (यदि उपलब्ध हो) मिलाकर स्नान करें।
संकल्प व अर्घ्य: ताप्ती माता का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल (अर्घ्य) अर्पित करें।
पूजन: मां ताप्ती की कपूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत (चावल) और पीले फूलों से पूजा करें। उन्हें चुनरी अर्पित करें।
भोग: मां को मौसमी फल और खीर या हलवे का भोग लगाएं।
आरती व दीपदान:
शाम के समय मां ताप्ती की आरती करें और घर के मुख्य द्वार या किसी पवित्र स्थान (जैसे तुलसी जी के पास) दीपदान करें। नदी तट पर रहने वाले लोग इस दिन नदी में तैरते हुए दीए प्रवाहित करते हैं।
देवशयनी एकादशी 2026: कई शुभ योगों का दुर्लभ संयोग, ये 5 उपाय जरूर करें
सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। वैसे तो इस राशि में सूर्यदेव थोड़े शांत पड़ जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और गुरु की यह युति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी, तो कुछ को संभलकर रहने की चेतावनी देगी। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
Chaturmas 2026 in Hindi: इस बार 25 जुलाई 2026, शनिवार से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। मान्यता के अनुसार, इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से 'चातुर्मास' की शुरुआत होती है, जिसके दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं और पूरा समय सिर्फ भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है।
हरतालिका तीज 2026 कब है? जानें व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
वर्ष 2026 में अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिसे भगवान शिव का ही दिन माना जाता है; इसलिए इस बार के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 के लिए तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
August 2026 Hindu Festivals List. अगस्त 2026 में सावन सोमवार व्रत, कामिका एकादशी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सिंह संक्रांति, श्रावण पुत्रदा एकादशी, वरलक्ष्मी व्रत, रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, गायत्री जयंती, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और कजरी तीज जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे। यहां अगस्त में पड़ने वालेरक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, हरियाली तीज, एकादशी और वरलक्ष्मी व्रत आदि की संपूर्ण लिस्ट देखें...
गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य
18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। ऐसे में गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह अनूठा संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।
गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?
What to do in Pushya Nakshatra: जब गुरु का गोचर पुष्य नक्षत्र में होता है, तो यह आध्यात्मिक उन्नति, शुभ कार्यों की शुरुआत और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है। इस अवधि में किए गए धार्मिक और शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु या बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र के इस संयोग में धर्म-कर्म, दान, मंत्र-जाप और गुरुजनों के सम्मान जैसे कार्य करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है।
Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Numerology Horoscope for This Week: इस सप्ताह आपके मूलांक के भविष्यफल के अनुसार 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, वहीं कुछ मूलांक वालों को धैर्य, संयम और सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इस दौरान ग्रहों की स्थिति और अंकों का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा।