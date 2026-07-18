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August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
Hindu Fasts and Festivals August 2026: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन अगस्त 2026 का महीना व्रत, त्योहार, संक्रांति और धार्मिक अनुष्ठानों की दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। इस महीने श्रावण/ सावन और भाद्रपद मास के कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे, जिनका इंतजार श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं।ALSO READ: गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य
भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, माता लक्ष्मी, नाग देवता और सूर्य देव की आराधना के लिए यह महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन की भक्ति, रक्षाबंधन का प्रेम, जन्माष्टमी की उल्लासपूर्ण रात्रि और हरियाली तीज की श्रद्धा इस पूरे महीने को धार्मिक रंगों से भर देती है। इन पर्वों का संबंध केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। इन अवसरों पर पूजा-पाठ, व्रत, दान-पुण्य, तीर्थ स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।
यहां जानें अगस्त 2026 में आने वाले प्रमुख व्रत, त्योहार और जयंतियों की पूरी सूची...
अगस्त 2026 के व्रत-त्योहार
1 अगस्त: पंचक जारी
2 अगस्त: संकष्टी चतुर्थी व्रत
3 अगस्त: श्रावण सोमवार व्रत, महाकाल सवारी उज्जैन, मौना जयंती, नाग मरुस्थले। इस साल अगस्त के महीने में 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सावन के पवित्र सोमवार व्रत रखे जाएंगे।
4 अगस्त: मंगला गौरी व्रत, पंचक का रात 8.12 पर समापन।
8 अगस्त: जैन पर्व रोहिणी व्रत
9 अगस्त: कामिका एकादशी व्रत। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है।
10 अगस्त: श्रावण सोमवार व्रत, महाकाल सवारी उज्जैन, प्रदोष व्रत
11 अगस्त: मंगला गौरी व्रत, शिव चतुर्दशी
12 अगस्त: हरेली, हरियाली अमावस्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण
14 अगस्त: सिंधारा दोज पर्व
15 अगस्त: स्वर्ण गौरी व्रत, हरियाली/मधुश्रवा तीज, सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। झूला प्रा., रवि उलावल मा.प्रा, पारसी नववर्ष
16 अगस्त: दूर्वा गणपति व्रत, विनायकी चतुर्थी
17 अगस्त: श्रावण सोमवार व्रत, महाकाल सवारी, तक्षक पूजा, सूर्य सिंह संक्रांति। नागपंचमी पर्व, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
18 अगस्त: मंगला गौरी व्रत, कल्कि अवतार, सौर भाद्रपद मा.प्रा.
19 अगस्त: मोक्ष सप्तमी जैन पर्व
23 अगस्त: पुत्रदा, पवित्रा एकादशी, संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है।
24 अगस्त: श्रावण सोमवार, महाकाल सवारी उज्जैन
25 अगस्त: मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत
26 अगस्त: मिलाद-उन-नबी, ओणम पर्व
27 अगस्त: पंचक (दिन 02.16 से) शुरू, पूर्णिमा व्रत
28 अगस्त: रक्षाबंधन, भाई-बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का पर्व, स्ना.दा. पूर्णिमा, श्रावणी उपाकर्म
29 अगस्त: कजलियां पर्व, अशून्य शयन व्रत
31 अगस्त: बहुला चौथ, संकष्टी चतुर्थी (चंद्रो.रा.8.15 पर), पंचक (रात 04.05 तक समाप्त) तथा कज्जली तीज, यह महिलाओं का प्रमुख पर्व है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।
अगस्त 2026 के जयंतियों, पुण्यतिथि तथा विशेष दिवस की लिस्ट
1 अगस्त: 1 से 7 शिशु स्तनपान सप्ताह, बाल तिलक पुण्यतिथि
2 अगस्त: फ्रेंडशिप डे, पंचक
3 अगस्त: मैथिलीशरण गुप्त जयंती
7 अगस्त: गुरु हरकिशन जयंती
9 अगस्त: विश्व आदिवासी दिवस, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस
11 अगस्त: खुदीराम बोस दिवस
12 अगस्त: विश्व युवा दिवस, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जयंती
13 अगस्त: लेफ्ट हैंडर्स डे, दुर्गादास राठौर जयंती
14 अगस्त: स्वामी करपात्री महा. जयंती
15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस, योगी अरविंद जयंती
16 अगस्त: अवंतिबाई लोधी जयंती, अटलबिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि
17 अगस्त: मदनलाल धींगरा दिवस, चौरसिया दिवस, चरक जयंती
19 अगस्त: गो. तुलसीदास जयंती, विश्व फोटोग्राफी दिवस
20 अगस्त: राजीव गांधी जयंती, सद्भावना दिवस
26 अगस्त: मदर टेरेसा जयंती
28 अगस्त: संस्कृत दिवस, लव-कुश जयंती
29 अगस्त: राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जयंती
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सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। वैसे तो इस राशि में सूर्यदेव थोड़े शांत पड़ जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और गुरु की यह युति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी, तो कुछ को संभलकर रहने की चेतावनी देगी। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
Chaturmas 2026 in Hindi: इस बार 25 जुलाई 2026, शनिवार से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। मान्यता के अनुसार, इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से 'चातुर्मास' की शुरुआत होती है, जिसके दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं और पूरा समय सिर्फ भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है।
हरतालिका तीज 2026 कब है? जानें व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
वर्ष 2026 में अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला हरतालिका तीज व्रत 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिसे भगवान शिव का ही दिन माना जाता है; इसलिए इस बार के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2026 के लिए तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
August 2026 Hindu Festivals List. अगस्त 2026 में सावन सोमवार व्रत, कामिका एकादशी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सिंह संक्रांति, श्रावण पुत्रदा एकादशी, वरलक्ष्मी व्रत, रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, गायत्री जयंती, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और कजरी तीज जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे। यहां अगस्त में पड़ने वालेरक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, हरियाली तीज, एकादशी और वरलक्ष्मी व्रत आदि की संपूर्ण लिस्ट देखें...
गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य
18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। ऐसे में गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह अनूठा संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।
Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Numerology Horoscope for This Week: इस सप्ताह आपके मूलांक के भविष्यफल के अनुसार 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, वहीं कुछ मूलांक वालों को धैर्य, संयम और सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इस दौरान ग्रहों की स्थिति और अंकों का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा।