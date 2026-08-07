Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 8 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 8 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली की सराहना होगी।
Today Horoscope Rashifal 8 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
उपाय: लोहे से बनी चीज का दान करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार और नौकरी में संभलकर चलने की आवश्यकता है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत और सुखद रहेंगे।
धन: वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: मां काली को सफेद पुष्प अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई भी विवाद या कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें।
लव: पार्टनर के साथ बात करने के लिए दिन अच्छा है।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेग।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नए काम शुरू करने से पहले थोड़ा विचार करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। ऑफिस में अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र और उदर रोग का ध्यान रखें।
उपाय: प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता का योग है।
लव: जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: व्यावसायिक फैसले लेते समय भावनाओं में न बहें।
लव: पार्टनर के साथ बहस की स्थिति बन सकती है।
धन: पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।
उपाय: कन्याओं को फलदार वस्तु का दान करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: आपसी विश्वास से रिश्ता गहरा होगा।
धन: दिन के उत्तरार्ध में धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।
धन: आय के योग अच्छे हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में सावधानी बरतें।
उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: काम में रुकावट का अनुभव होगा, शांतिपूर्वक समाधान निकालें।
लव: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कला, साहित्य और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है।
लव: पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।