Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 8 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 8 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।

उपाय: लोहे से बनी चीज का दान करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार और नौकरी में संभलकर चलने की आवश्यकता है।

लव: प्रेम संबंध मजबूत और सुखद रहेंगे।

धन: वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: मां काली को सफेद पुष्प अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई भी विवाद या कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें।

लव: पार्टनर के साथ बात करने के लिए दिन अच्छा है।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्‍छा रहेग।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नए काम शुरू करने से पहले थोड़ा विचार करें।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। ऑफिस में अपनी अलग पहचान बनाएंगे।

लव: पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र और उदर रोग का ध्यान रखें।

उपाय: प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता का योग है।

लव: जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: व्यावसायिक फैसले लेते समय भावनाओं में न बहें।

लव: पार्टनर के साथ बहस की स्थिति बन सकती है।

धन: पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।

उपाय: कन्याओं को फलदार वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: आपसी विश्वास से रिश्ता गहरा होगा।

धन: दिन के उत्तरार्ध में धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।

लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन: आय के योग अच्छे हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में सावधानी बरतें।

उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: काम में रुकावट का अनुभव होगा, शांतिपूर्वक समाधान निकालें।

लव: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कला, साहित्य और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है।

लव: पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे।

धन: आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।