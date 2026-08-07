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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 8 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 8 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 8 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (10:06 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 8 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और संवाद शैली की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
उपाय: लोहे से बनी चीज का दान करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार और नौकरी में संभलकर चलने की आवश्यकता है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत और सुखद रहेंगे।
धन: वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: मां काली को सफेद पुष्प अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई भी विवाद या कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें।
लव: पार्टनर के साथ बात करने के लिए दिन अच्छा है।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्‍छा रहेग।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नए काम शुरू करने से पहले थोड़ा विचार करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। ऑफिस में अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र और उदर रोग का ध्यान रखें।
उपाय: प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता का योग है।
लव: जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: व्यावसायिक फैसले लेते समय भावनाओं में न बहें।
लव: पार्टनर के साथ बहस की स्थिति बन सकती है।
धन: पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।
उपाय: कन्याओं को फलदार वस्तु का दान करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: आपसी विश्वास से रिश्ता गहरा होगा।
धन: दिन के उत्तरार्ध में धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।
धन: आय के योग अच्छे हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में सावधानी बरतें।
उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: काम में रुकावट का अनुभव होगा, शांतिपूर्वक समाधान निकालें।
लव: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कला, साहित्य और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है।
लव: पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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