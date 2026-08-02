Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 4 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 4 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर काम की अधिकता हो सकती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: व्यापार में नए सौदे सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा वालों के लिए पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तली-भुनी चीजों से बचें।

उपाय: ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी और व्यवसाय में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार और पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी।

धन: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: आर्थिक मामलों में स्थिति सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों में सुधार होगा।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: हल्का और सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें।

लव: पार्टनर के साथ वाणी पर संयम रखें।

धन: अनावश्यक चीजों की खरीदारी करने से बचें।

स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र में दिन सकारात्मक रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: अचानक लाभ मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: घर-परिवार में खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: मेहनत के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: शरीर में जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।

उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी बोली और व्यवहार से कार्यक्षेत्र में लोग प्रभावित होंगे।

लव: परिवार के साथ बैठकर बातें सुलझाने का अच्छा दिन है।

धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

मीन (Pisces)

करियर: चंद्रमा आपकी राशि में होने से नया आत्मविश्वास मिलेगा।

लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: नए निवेश या व्यापारिक विस्तार के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।