Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 4 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 4 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर काम की अधिकता हो सकती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: व्यापार में नए सौदे सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा वालों के लिए पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तली-भुनी चीजों से बचें।
उपाय: ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी और व्यवसाय में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार और पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी।
धन: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों में सुधार होगा।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: हल्का और सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें।
लव: पार्टनर के साथ वाणी पर संयम रखें।
धन: अनावश्यक चीजों की खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र में दिन सकारात्मक रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: अचानक लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: घर-परिवार में खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
धन: मेहनत के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: शरीर में जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी बोली और व्यवहार से कार्यक्षेत्र में लोग प्रभावित होंगे।
लव: परिवार के साथ बैठकर बातें सुलझाने का अच्छा दिन है।
धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
मीन (Pisces)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में होने से नया आत्मविश्वास मिलेगा।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: नए निवेश या व्यापारिक विस्तार के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।