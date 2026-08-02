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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (4 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 4 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 4 August 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (19:19 IST)
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1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 4 August 2026 : करियर: कार्यस्थल पर काम की अधिकता हो सकती है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: व्यापार में नए सौदे सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा वालों के लिए पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तली-भुनी चीजों से बचें।
उपाय: ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी और व्यवसाय में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार और पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी।
धन: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आर्थिक मामलों में स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों में सुधार होगा।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: हल्का और सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं। 
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें।
लव: पार्टनर के साथ वाणी पर संयम रखें।
धन: अनावश्यक चीजों की खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: त्वचा की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र में दिन सकारात्मक रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: अचानक लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: घर-परिवार में खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
धन: मेहनत के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: शरीर में जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी बोली और व्यवहार से कार्यक्षेत्र में लोग प्रभावित होंगे।
लव: परिवार के साथ बैठकर बातें सुलझाने का अच्छा दिन है।
धन: अटका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में होने से नया आत्मविश्वास मिलेगा।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: नए निवेश या व्यापारिक विस्तार के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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