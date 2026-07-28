Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 29 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 29 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ मधुर समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: मौसम जनित समस्याओं से बचाव करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं।

लव: परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: छात्र वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: लव रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। अविवाहित लोगों को नए रिश्ते मिल सकते हैं।

धन: कारोबार में निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव कम रखें और पर्याप्त नींद लें।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। प्रोजेक्ट पूर्ण होगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।

धन: बढ़ते अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो हो तो खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: भोलेनाथ को जल में सफेद पुष्प डालकर अर्घ्य दें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति होगी, कलीग्स के बीच सम्मान बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन में अच्छी खुशियां बनी रहेंगी।

धन: कारोबार चल निकलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।

उपाय: उगते सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी पाने या नवीन व्यवसाय की योजना सफल हो सकती है।

लव: साथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें।

धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: व्यापार के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बिजनेस में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नई जिम्मेदारियां पूर्ण करने में आत्मविश्वास बनाए रखें। कार्यस्थल पर सफलता मिल सकती हैं।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।

स्वास्थ्य: नियमित योग और व्यायाम करें।

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में लाभ होने की संभावना है। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। नई जिम्मेदारियां संभव।

लव: प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: बारिश के मौसम में नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।