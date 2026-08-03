  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. सूर्य ग्रहण
  4. solar-eclipse-2026-100-years-day-darkness-visible-countries
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (16:21 IST)

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: 100 साल बाद इस देश में दिन में छाएगा अंधेरा, जानिए कहां-कहां दिखेगा

total solar eclipse surya grahan 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (16:25 IST)
google-news
Total Solar Eclipse: वर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इसके बाद वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। दोनों ग्रहण अगस्त माह में लगने वाले हैं। एक ही माह में दो ग्रहण योग हैं। 12 अगस्त 2026 को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मुख्य रूप से स्पेन में लगभग 100 साल बाद दिन में ही पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। हालाँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।

1. 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: प्रमुख बिंदु

विशेषता: यह वर्ष 2026 का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।
अनोखा खगोलीय दृश्य: इस ग्रहण के दौरान मुख्य रूप से स्पेन में लगभग 100 साल (1905 के बाद) बाद दिन के समय ही पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा।

दृश्यता वाले क्षेत्र (पूर्ण व आंशिक):

पूर्ण सूर्य ग्रहण: स्पेन (उत्तरी व मध्य हिस्से जैसे मैड्रिड, वालेंसिया, बेलिएरिक द्वीप समूह), आइसलैंड (पश्चिमी तट व रेक्याविक), ग्रीनलैंड, रूस के सुदूर उत्तरी/आर्कटिक क्षेत्र तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर।
आंशिक सूर्य ग्रहण: पश्चिमी यूरोप, कनाडा और उत्तरी अफ्रीका के कई देश।

2. तिथि, समय और सूतक काल (भारतीय समयानुसार)

तिथि: 12 अगस्त 2026 (अमावस्या तिथि)
शुरुआत: 12 अगस्त 2026, रात लगभग 09:04 बजे
समाप्ति: 13 अगस्त 2026, सुबह लगभग 04:25 बजे
सूतक काल व प्रभाव:
सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्ति पर समाप्त होता है।
चूँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।

3. ज्योतिषीय महत्व एवं अगस्त 2026 का 'द्वि-ग्रहण योग'

ज्योतिषीय प्रभाव: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मा और मान-सम्मान का कारक माना गया है। भले ही यह भारत में दिखाई न दे, फिर भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा।
एक ही माह में दो ग्रहण: अगस्त 2026 का महीना खगोलीय व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा रहेगा:
  • 12 अगस्त 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण
  • 28 अगस्त 2026: वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण
एक ही महीने में दो ग्रहण लगने के कारण इसका सीधा असर विभिन्न राशियों के जीवन पर पड़ेगा।
 

4. 2 अगस्त 2027: 'सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण'

नासा का आंकलन: नासा के अनुसार 2 अगस्त 2027 को एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना घटेगी, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाएगा।
अंधेरे की अवधि: अपने चरम पर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 6 मिनट 23 सेकंड तक बना रहेगा, जिसे 'सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण' कहा जा रहा है।
प्रभाव: इस दौरान ग्रहण के पथ में आने वाले कई देशों में दिन में ही घुप्प अंधेरा छा जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कामिका एकादशी 2026: व्रत कब रखा जाएगा? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय और महत्व

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अगस्‍त 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय04 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: 100 साल बाद इस देश में दिन में छाएगा अंधेरा, जानिए कहां-कहां दिखेगा

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: 100 साल बाद इस देश में दिन में छाएगा अंधेरा, जानिए कहां-कहां दिखेगाTotal Solar Eclipse: वर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इसके बाद वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। दोनों ग्रहण अगस्त माह में लगने वाले हैं। एक ही माह में दो ग्रहण योग हैं। 12 अगस्त 2026 को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मुख्य रूप से स्पेन में लगभग 100 साल बाद दिन में ही पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। हालाँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।

सावन पहला सोमवार 2026: शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, जानें इस विधि से जलाभिषेक करने पर मिलेगा मनचाहा फल

सावन पहला सोमवार 2026: शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, जानें इस विधि से जलाभिषेक करने पर मिलेगा मनचाहा फल3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा का सही समय, राहुकाल और आज का दैनिक राशिफल पढ़ें

आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026)

आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026)आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। इस शुभ दिन मौना पंचमी और नाग मरुस्थले का बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, राहुकाल और आज का संपूर्ण पंचांग यहाँ देखें। जबलपुर के पंचांग के अनुसार आज सावन का पहला सोमवार: मौना पंचमी पर इस शुभ मुहूर्त में करें जलाभिषेक, मिलेगा पूजा का पूरा फल।

मोदी, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन में है एक हैरान करने वाली समानता, जानिए क्या है खास कनेक्शन

मोदी, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन में है एक हैरान करने वाली समानता, जानिए क्या है खास कनेक्शनविश्व राजनीति के पटल पर इस समय चार ऐसे नाम छाए हुए हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया की दिशा बदल दी है- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चारों शक्तिशाली नेताओं की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसी अद्भुत और हैरान कर देने वाली ज्योतिषीय समानताएं हैं, जो इन्हें एक असाधारण राष्ट्रनायक बनाती हैं। आइए, पहले देखते हैं इनके ग्रहों का लेखा-जोखा।