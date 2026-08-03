12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: 100 साल बाद इस देश में दिन में छाएगा अंधेरा, जानिए कहां-कहां दिखेगा

Total Solar Eclipse: वर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इसके बाद वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। दोनों ग्रहण अगस्त माह में लगने वाले हैं। एक ही माह में दो ग्रहण योग हैं। 12 अगस्त 2026 को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मुख्य रूप से स्पेन में लगभग 100 साल बाद दिन में ही पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। हालाँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।

1. 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: प्रमुख बिंदु

विशेषता: यह वर्ष 2026 का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।

अनोखा खगोलीय दृश्य: इस ग्रहण के दौरान मुख्य रूप से स्पेन में लगभग 100 साल (1905 के बाद) बाद दिन के समय ही पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा।

दृश्यता वाले क्षेत्र (पूर्ण व आंशिक):

पूर्ण सूर्य ग्रहण: स्पेन (उत्तरी व मध्य हिस्से जैसे मैड्रिड, वालेंसिया, बेलिएरिक द्वीप समूह), आइसलैंड (पश्चिमी तट व रेक्याविक), ग्रीनलैंड, रूस के सुदूर उत्तरी/आर्कटिक क्षेत्र तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर।

आंशिक सूर्य ग्रहण: पश्चिमी यूरोप, कनाडा और उत्तरी अफ्रीका के कई देश।

2. तिथि, समय और सूतक काल (भारतीय समयानुसार)

तिथि: 12 अगस्त 2026 (अमावस्या तिथि)

शुरुआत: 12 अगस्त 2026, रात लगभग 09:04 बजे

समाप्ति: 13 अगस्त 2026, सुबह लगभग 04:25 बजे

सूतक काल व प्रभाव:

सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्ति पर समाप्त होता है।

चूँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा।

3. ज्योतिषीय महत्व एवं अगस्त 2026 का 'द्वि-ग्रहण योग'

ज्योतिषीय प्रभाव: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मा और मान-सम्मान का कारक माना गया है। भले ही यह भारत में दिखाई न दे, फिर भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा।

एक ही माह में दो ग्रहण: अगस्त 2026 का महीना खगोलीय व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा रहेगा:

12 अगस्त 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण

28 अगस्त 2026: वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण

एक ही महीने में दो ग्रहण लगने के कारण इसका सीधा असर विभिन्न राशियों के जीवन पर पड़ेगा।

4. 2 अगस्त 2027: 'सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण'

नासा का आंकलन: नासा के अनुसार 2 अगस्त 2027 को एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना घटेगी, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाएगा।

अंधेरे की अवधि: अपने चरम पर यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 6 मिनट 23 सेकंड तक बना रहेगा, जिसे 'सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण' कहा जा रहा है।

प्रभाव: इस दौरान ग्रहण के पथ में आने वाले कई देशों में दिन में ही घुप्प अंधेरा छा जाएगा।