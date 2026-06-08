सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण: जानिए किन राशियों पर रहेगा इसका सीधा और बड़ा असर

वर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। इसके बाद वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। दोनों ग्रहण अगस्त माह में लगने वाले हैं। एक ही माह में दो ग्रहण योग के चलते इन राशियों पर पड़ेगा इसका सीधा असर।

चंद्र ग्रहण के कारण इन 5 राशियों पर रहेगा प्रभाव:

कर्क राशि (Cancer): चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, और ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित होता है। आपको अज्ञात भय और बेचैनी महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्राओं में सावधानी बरतें।

सिंह राशि (Leo): यह ग्रहण आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) को प्रभावित करेगा। जीवनसाथी के साथ विवाद बढ़ सकता है। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता रखें, अन्यथा धोखा होने की संभावना है।

वृश्चिक राशि (Scorpio): पारिवारिक कलह और संपत्ति को लेकर विवाद होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। धैर्य से काम लें।

कुंभ राशि (Aquarius): ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर ही होगा। मानसिक तनाव, भ्रम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं (विशेषकर पैर या नसों में दर्द) परेशान कर सकती हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें।

मीन राशि (Pisces): आपके लिए खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। कानूनी मामलों में उलझने के योग हैं। अनचाही यात्राएं थकान और धन हानि का कारण बन सकती हैं।

सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर होगा असर:

1. मेष, कर्क, सिंह, तुला और मकर (चुनौतीपूर्ण प्रभाव)

मेष राशि: पारिवारिक सुख में कमी और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

तुला राशि: कार्यक्षेत्र में तनाव या बदलाव की स्थिति बन सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं।

कर्क राशि: चूंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव, बेचैनी और स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत हो सकती है।

मकर राशि: यह ग्रहण आपके सातवें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) को प्रभावित करेगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है।

सिंह राशि: यह ग्रहण आपके 12वें भाव में होगा, जिससे अनावश्यक खर्चे और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। व्यर्थ की यात्राओं से बचें। अष्टम भाव प्रभावित होने से अचानक आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें।

2. मिथुन, कन्या और मीन (सकारात्मक प्रभाव)

मिथुन: आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं, हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कन्या: आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है और पुराने रुके हुए काम बन सकते हैं।

मीन: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

3. वृषभ, वृश्चिक और कुंभ (मिश्रित प्रभाव)

वृषभ: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई-बहनों के साथ विवाद से बचें।

वृश्चिक: भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन लंबी यात्राओं में सावधानी बरतनी होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कुंभ: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य (विशेषकर पेट से संबंधित) का ध्यान रखना होगा।