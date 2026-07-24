मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

शुभ राशियाँ (विशेष लाभदायी)

मेष राशि (Aries)

प्रभाव: अति शुभ। स्वामी ग्रह का अपने ही नक्षत्र में जाना आपके आत्मविश्वास और साहस में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा।

लाभ: भूमि, भवन या वाहन से जुड़े अटके काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी।

सलाह: अति-उत्साह में आकर किसी से तीखी वाणी में बात न करें।

सिंह राशि (Leo)

प्रभाव: बेहद शुभ। करियर और व्यापार में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

लाभ: सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

सलाह: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव: अत्यंत शुभ। मंगल की स्व-नक्षत्र स्थिति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी।

लाभ: व्यापार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

सलाह: जल्दबाजी में कोई वित्तीय लेन-देन न करें।

धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: शुभ एवं अनुकूल। आपके शत्रुओं परास्त होंगे और पुराने विवादों से राहत मिलेगी।

लाभ: कोर्ट-कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सलाह: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या का पालन करें।

मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव: अति शुभ। छात्रों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है।

लाभ: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। नया व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने के लिए समय अनुकूल है।

सलाह: संतान पक्ष की गतिविधियों पर नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करें।

सामान्य एवं मिला-जुला प्रभाव वाली राशियाँ

वृषभ राशि (Taurus)

प्रभाव: मिला-जुला रहेगा। मंगल आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं।

लाभ: मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।

ध्यान दें: स्वभाव में उग्रता या गुस्सा बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें।

मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: मध्यम। विदेश से जुड़े मामलों या दूर की यात्राओं से लाभ संभव है।

लाभ: नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है।

ध्यान दें: गैर-ज़रूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: अनुकूल। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

लाभ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा।

ध्यान दें: बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में संयम रखें।

कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: मिला-जुला। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।

लाभ: धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

ध्यान दें: पिता या कार्यक्षेत्र के अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें।

तुला राशि (Libra)

प्रभाव: सतर्क रहने की आवश्यकता।

लाभ: पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से अचानक लाभ हो सकता है।

ध्यान दें: सेहत पर ध्यान दें और खान-पान का संतुलन बनाए रखें।

कुंभ राशि (Aquarius)

प्रभाव: सामान्य। भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी।

लाभ: घरेलू जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी।

ध्यान दें: माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, घर में शांति का माहौल बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: सकारात्मक लेकिन संयम की आवश्यकता।

लाभ: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और पराक्रम बढ़ेगा।

ध्यान दें: आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

विशेष ज्योतिषीय उपाय:

मंगल के इस गोचर काल (24 जुलाई से 12 अगस्त) के दौरान प्रतिदिन या हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभाव शांत होंगे।