Aaj Ka Rashifal: आज 19 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 19 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 19 November horoscope in Hindi : करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश और बदलाव से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

रिश्ते: परिवार में आपके विचारों का सम्मान हो सकता है।

अर्थ: धन लाभ के अवसर तलाशें और वित्तीय योजना पर ध्यान दें।

सेहत: स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित कर प्रणाम करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: ऑफिस में कागजी काम सावधानीपूर्वक निपटाएं।

कारोबार: विदेश या विदेशी कंपनियों से जुड़े काम में नए अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: दोस्तों के साथ मतभेद हों तो बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।

अर्थ: अनावश्यक खर्च बढ़ने से रोकने के लिए बजट बनाएं।

सेहत: आंखों और पैरों को पर्याप्त आराम दें।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल या केला दान करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: आपके काम की सराहना हो सकती है और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में लाभ के अवसर तलाशें और योजनाओं की समीक्षा करें।

रिश्ते: बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।

अर्थ: आय के नए स्रोत बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

सेहत: प्रसन्न रहने के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए समय निकालें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: नौकरी-पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।

कारोबार: व्यापार में नई रणनीतियां बनाने के लिए दिन उपयोगी हो सकता है।

रिश्ते: पिता और परिवार के वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिल सकता है।

अर्थ: रुका हुआ पैसा पाने के लिए संबंधित लोगों से संपर्क करें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यावसायिक यात्रा से नए संपर्क बन सकते हैं।

रिश्ते: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: धन संचय पर ध्यान दें और लाभ के अवसरों का आकलन करें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए पर्याप्त विश्राम करें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: काम में सावधानी रखें और कोई जरूरी काम अधूरा न छोड़ें।

कारोबार: जोखिमभरे निवेश से बचें और धैर्य बनाए रखें।

रिश्ते: जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल दे सकता है।

अर्थ: वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें।

सेहत: पाचन का ध्यान रखें और बाहर का खाना सीमित करें।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।

तुला (Libra)

नौकरी: नए साझेदारी प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है।

कारोबार: नए ग्राहक जोड़ने और व्यापार बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाएं।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें।

अर्थ: आय और खर्च का संतुलन बनाए रखें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: अपने काम को समय पर पूरा करने और कार्यकुशलता बढ़ाने पर ध्यान दें।

कारोबार: प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीति की समीक्षा करें।

रिश्ते: मामा पक्ष से सहयोग या कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

अर्थ: धन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए खर्चों की समीक्षा करें।

सेहत: नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त आराम लें।

उपाय: हनुमानजी को बूंदी का भोग लगाएं।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: नई स्किल्स सीखने का अवसर मिल सकता है और आपके काम की सराहना हो सकती है।

कारोबार: नए व्यावसायिक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।

रिश्ते: संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है।

अर्थ: वित्तीय लाभ के अवसरों का आकलन करें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए आराम और व्यायाम के बीच संतुलन रखें।

उपाय: मंदिर में चने की दाल और पीले फूल चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

नौकरी: कार्यस्थल पर शांति से काम करें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।

कारोबार: जमीन या मकान से जुड़े कारोबार में सभी दस्तावेज जांचकर आगे बढ़ें।

रिश्ते: परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दें।

अर्थ: आर्थिक स्थिति संतुलित रखने के लिए अनावश्यक खर्चों से बचें।

सेहत: योग और प्राणायाम के लिए समय निकालें।

उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: आपके साहस और मेहनत की सराहना हो सकती है।

कारोबार: छोटे व्यापार में नए अवसर तलाश सकते हैं।

रिश्ते: मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत बनाने का प्रयास करें।

अर्थ: निवेश से पहले जोखिम समझें और आर्थिक योजना बनाएं।

सेहत: स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: बहते जल में तिल या काले चने प्रवाहित करने के बजाय जरूरतमंद को दान कर सकते हैं।

मीन (Pisces)

नौकरी: आपकी बातों और विचारों को कार्यस्थल पर महत्व मिल सकता है।

कारोबार: पुराने निवेश और बकाए से जुड़े मामलों की समीक्षा करें।

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें।

अर्थ: बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बचत पर ध्यान दें।

सेहत: मानसिक सुकून के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं।





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