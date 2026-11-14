Aaj Ka Rashifal: आज 15 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 15 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 15 November horoscope in Hindi : करियर: रविवार का दिन नई योजनाओं की रूपरेखा बनाने में बीतेगा।

कारोबार: व्यापारिक निर्णयों पर विचार करें, नया विचार सूझेगा।

रिश्‍ते: परिवार के साथ सुखद और आनंददायक समय बीतेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ संभव है।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मानसिक शांति महसूस होगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नए सप्ताह की योजनाएं आज ही तैयार करना हितकर रहेगा।

कारोबार: व्यापार में शांत मन से लिए फैसले लाभ देंगे।

रिश्‍ते: जीवनसाथी का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत पर ध्यान दें।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।

उपाय: गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: बौद्धिक क्षमता से नई दिशा में सोचने की प्रेरणा मिलेगी।

कारोबार: ऑनलाइन या नए तरीकों से व्यापार में लाभ होगा।

रिश्ते: मित्रों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के अवसर मिलेंगे, स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: लंबित काम पूरे होने से दफ्तर की चिंता दूर होगी।

कारोबार: व्यापार में भविष्य की रणनीतियां तैयार करें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ खुशनुमा पल व्यतीत होंगे।

अर्थ: धन संचय बढ़ेगा, आर्थिक तनाव दूर होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग-प्राणायाम करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स की सोचेंगे।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में लाभ के योग स्पष्ट हैं।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और सौहार्द रहेगा।

अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: अपनी प्राथमिकताओं को तय करके रणनीति बनाएं।

कारोबार: व्यापार में पुराने बकाए वसूलने के लिए दिन अच्छा है।

रिश्ते: परिजनों के साथ रिश्ते मजबूत और मधुर रहेंगे।

अर्थ: वित्तीय संतुलन बना रहेगा, गैर-जरूरी खर्च न करें।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, संतुलित भोजन लें।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: आगामी समय की योजनाओं को अंतिम रूप दें।

कारोबार: साझेदारी के काम में नया लाभ देखने को मिलेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और आनंदमय रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी, लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ताजगी रहेगी।

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर की चिंताएं छोड़कर मानसिक विश्राम करें।

कारोबार: नए संपर्कों से व्यापारिक फायदा पहुंचेगा।

रिश्‍ते: परिवार का पूरा समर्थन हिम्मत बढ़ाएगा।

अर्थ: आय के नए साधन मिल सकते हैं, लाभ होगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, वॉक और व्यायाम करें।

उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नए कौशल सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सोचेंगे।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश मनमुताबिक फायदा देगा।

रिश्‍ते: संतान के कार्यों से मन हर्षित रहेगा।

अर्थ: धन आगमन के रास्ते सुगम और आसान होंगे।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान कर सूर्य देव को जल दें।

मकर (Capricorn)

करियर: आगामी सप्ताह की कार्यसूची बनाकर तैयारी करें।

कारोबार: व्यापारिक कागजातों को संभालकर निपटाएं।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ समय बिताना मन को खुशी देगा।

अर्थ: बजट के अनुसार ही काम करें, व्यय नियंत्रित रखें।

सेहत: पर्याप्त विश्राम लें, थकावट से दूर रहें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: अनौपचारिक चर्चाओं से भी काम की बात निकल सकती है।

कारोबार: व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगी।

रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग हर कदम पर संबल देगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नया लाभ होगा।

सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें या दान दें।

मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक विचारों से कार्य में नयापन लाने की सोचेंगे।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे।

रिश्ते: परिवार में खुशनुमा और आनंददायक माहौल रहेगा।

अर्थ: वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, धन लाभ का योग है।

सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: मंदिर में पीले चावल या चने की दाल दान करें।





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