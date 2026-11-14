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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 15 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 15 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 15 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (12:07 IST)
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मेष (Aries)
Today 15 November horoscope in Hindi : करियर: रविवार का दिन नई योजनाओं की रूपरेखा बनाने में बीतेगा।
कारोबार: व्यापारिक निर्णयों पर विचार करें, नया विचार सूझेगा।
रिश्‍ते: परिवार के साथ सुखद और आनंददायक समय बीतेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ संभव है।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मानसिक शांति महसूस होगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नए सप्ताह की योजनाएं आज ही तैयार करना हितकर रहेगा।
कारोबार: व्यापार में शांत मन से लिए फैसले लाभ देंगे।
रिश्‍ते: जीवनसाथी का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा।
अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत पर ध्यान दें।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।
उपाय: गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता से नई दिशा में सोचने की प्रेरणा मिलेगी।
कारोबार: ऑनलाइन या नए तरीकों से व्यापार में लाभ होगा।
रिश्ते: मित्रों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: धन लाभ के अवसर मिलेंगे, स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: लंबित काम पूरे होने से दफ्तर की चिंता दूर होगी।
कारोबार: व्यापार में भविष्य की रणनीतियां तैयार करें।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ खुशनुमा पल व्यतीत होंगे।
अर्थ: धन संचय बढ़ेगा, आर्थिक तनाव दूर होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग-प्राणायाम करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स की सोचेंगे।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में लाभ के योग स्पष्ट हैं।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और सौहार्द रहेगा।
अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: अपनी प्राथमिकताओं को तय करके रणनीति बनाएं।
कारोबार: व्यापार में पुराने बकाए वसूलने के लिए दिन अच्छा है।
रिश्ते: परिजनों के साथ रिश्ते मजबूत और मधुर रहेंगे।
अर्थ: वित्तीय संतुलन बना रहेगा, गैर-जरूरी खर्च न करें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, संतुलित भोजन लें।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: आगामी समय की योजनाओं को अंतिम रूप दें।
कारोबार: साझेदारी के काम में नया लाभ देखने को मिलेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और आनंदमय रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ताजगी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर की चिंताएं छोड़कर मानसिक विश्राम करें।
कारोबार: नए संपर्कों से व्यापारिक फायदा पहुंचेगा।
रिश्‍ते: परिवार का पूरा समर्थन हिम्मत बढ़ाएगा।
अर्थ: आय के नए साधन मिल सकते हैं, लाभ होगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, वॉक और व्यायाम करें।
उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नए कौशल सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सोचेंगे।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश मनमुताबिक फायदा देगा।
रिश्‍ते: संतान के कार्यों से मन हर्षित रहेगा।
अर्थ: धन आगमन के रास्ते सुगम और आसान होंगे।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान कर सूर्य देव को जल दें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आगामी सप्ताह की कार्यसूची बनाकर तैयारी करें।
कारोबार: व्यापारिक कागजातों को संभालकर निपटाएं।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ समय बिताना मन को खुशी देगा।
अर्थ: बजट के अनुसार ही काम करें, व्यय नियंत्रित रखें।
सेहत: पर्याप्त विश्राम लें, थकावट से दूर रहें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: अनौपचारिक चर्चाओं से भी काम की बात निकल सकती है।
कारोबार: व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगी।
रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग हर कदम पर संबल देगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नया लाभ होगा।
सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें या दान दें।
 
मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक विचारों से कार्य में नयापन लाने की सोचेंगे।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे।
रिश्ते: परिवार में खुशनुमा और आनंददायक माहौल रहेगा।
अर्थ: वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, धन लाभ का योग है।
सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: मंदिर में पीले चावल या चने की दाल दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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