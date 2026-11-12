Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 13 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 13 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों से भारी मुनाफा हो सकता है।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।

अर्थ: वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, धन बढ़ेगा।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, काम आसान होगा।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा धन लाभ संभव है।

रिश्‍ते: परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहेगा।

अर्थ: आर्थिक मजबूती आएगी, बचत में वृद्धि होगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नई रणनीति से बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्ते: मित्रों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

अर्थ: आय के नए साधन बनेंगे, रुका धन मिलेगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक रूप से शांत रहेंगे।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें।

कारोबार: व्यापार में पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।

रिश्‍ते: बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।

अर्थ: अनपेक्षित खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग करें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें।

सिंह (Leo)

करियर: अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा, तरक्की होगी।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी।

अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय: लक्ष्मी जी को कमल या लाल फूल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन शानदार रहेगा, तारीफ मिलेगी।

कारोबार: व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।

रिश्ते: परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, बड़ा लाभ संभव है।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, नियम से चलें।

उपाय: खीर का भोग लगाकर परिवार में बांटें।

तुला (Libra)

करियर: दफ्तर में आपकी बातों को तवज्जो मिलेगी, पद बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध काफी सुखद रहेंगे।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: इत्र या इत्र की शीशी मंदिर में दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं की चाल से सावधान रहें।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ संवाद में संयम बरतें।

अर्थ: फिजूलखर्च टालें, बजट बनाकर काम करें।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, हल्का भोजन लें।

उपाय: मां काली या लक्ष्मी जी की पूजा करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी।

कारोबार: व्यापार में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के योग हैं।

रिश्‍ते: दोस्तों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ और सुरक्षित होगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से प्रोजेक्ट पूरा होगा।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सौहार्द रहेगा।

अर्थ: संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, वॉक करें।

उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आसानी से बनेंगे।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और मुनाफा दिलाएंगी।

रिश्‍ते: घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।

अर्थ: धन संचय के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: देवी लक्ष्मी के मंदिर में बताशे या मखाने चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विवादों से दूर रहें।

कारोबार: व्यापारिक मामलों में उधारी देने से बचें।

रिश्ते: जीवनसाथी का सहयोग और सलाह काम आएगी।

अर्थ: धन संभलकर खर्च करें, बजट प्रभावित न होने दें।

सेहत: थकान या कमजोरी लग सकती है, विश्राम करें।

उपाय: किसी गरीब को चावल का दान करें।



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