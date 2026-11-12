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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 13 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 13 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (09:52 IST)
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मेष (Aries)
Today 13 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों से भारी मुनाफा हो सकता है।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, धन बढ़ेगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, काम आसान होगा।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा धन लाभ संभव है।
रिश्‍ते: परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहेगा।
अर्थ: आर्थिक मजबूती आएगी, बचत में वृद्धि होगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।
उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नई रणनीति से बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्ते: मित्रों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: आय के नए साधन बनेंगे, रुका धन मिलेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक रूप से शांत रहेंगे।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें।
कारोबार: व्यापार में पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।
रिश्‍ते: बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।
अर्थ: अनपेक्षित खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग करें।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें।
 
सिंह (Leo)
करियर: अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा, तरक्की होगी।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी।
अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: लक्ष्मी जी को कमल या लाल फूल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन शानदार रहेगा, तारीफ मिलेगी।
कारोबार: व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।
रिश्ते: परिवार का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, बड़ा लाभ संभव है।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, नियम से चलें।
उपाय: खीर का भोग लगाकर परिवार में बांटें।
 
तुला (Libra)
करियर: दफ्तर में आपकी बातों को तवज्जो मिलेगी, पद बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों से अच्छा आर्थिक लाभ होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध काफी सुखद रहेंगे।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: इत्र या इत्र की शीशी मंदिर में दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं की चाल से सावधान रहें।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ संवाद में संयम बरतें।
अर्थ: फिजूलखर्च टालें, बजट बनाकर काम करें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, हल्का भोजन लें।
उपाय: मां काली या लक्ष्मी जी की पूजा करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी।
कारोबार: व्यापार में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के योग हैं।
रिश्‍ते: दोस्तों और प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ और सुरक्षित होगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से प्रोजेक्ट पूरा होगा।
कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सौहार्द रहेगा।
अर्थ: संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, वॉक करें।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आसानी से बनेंगे।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और मुनाफा दिलाएंगी।
रिश्‍ते: घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बनेगी।
अर्थ: धन संचय के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: देवी लक्ष्मी के मंदिर में बताशे या मखाने चढ़ाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्कता बरतें, विवादों से दूर रहें।
कारोबार: व्यापारिक मामलों में उधारी देने से बचें।
रिश्ते: जीवनसाथी का सहयोग और सलाह काम आएगी।
अर्थ: धन संभलकर खर्च करें, बजट प्रभावित न होने दें।
सेहत: थकान या कमजोरी लग सकती है, विश्राम करें।
उपाय: किसी गरीब को चावल का दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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