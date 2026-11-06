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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 09 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 09 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 09 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (10:17 IST)
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मेष (Aries)
Today 09 November horoscope in Hindi : करियर: नए सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और नई चुनौतियों के साथ होगी।
कारोबार: व्यापार में गति आएगी, नया मुनाफा संभव है।
रिश्‍ते: माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में सुधार होगा, रुका धन मिलेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में धैर्य बनाए रखें, कार्यों में प्रगति होगी।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा।
अर्थ: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना हितकर रहेगा।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित व्यायाम करें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा, कार्य सुगम होंगे।
कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है।
रिश्ते: घर में खुशहाली रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा।
अर्थ: धन लाभ के अच्छे योग हैं, निवेश फलदायी होगा।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर ध्यान और सावधानी से काम निपटाएं।
कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में स्पष्टता बेहद आवश्यक है।
रिश्‍ते: बातचीत में सौम्यता रखें, मनमुटाव न होने दें।
अर्थ: बजट का कड़ाई से पालन करें, फिजूलखर्च रोकें।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: चंद्र देव के मंत्र का जाप करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपकी कार्यकुशलता और प्रभाव से सभी प्रभावित होंगे।
कारोबार: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे, योजनाएं सफल होंगी।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम रहेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के मजबूत योग हैं।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हल कर लेंगे।
कारोबार: व्यवसाय में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।
रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, बचत में वृद्धि होगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या ठीक रखें।
उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें।
 
तुला (Libra)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर बड़ी सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक यात्रा से बड़ा आर्थिक लाभ संभव है।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, राहत मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: खीर का भोग मां दुर्गा को लगाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम रखें।
कारोबार: व्यापार में थोड़ा संघर्ष रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे।
रिश्‍ते: अपनों के साथ वक्त बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: सोच-समझकर किए गए निवेश से बड़ा लाभ होगा।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन कर गुड़ अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अनुकूल दिन है।
कारोबार: व्यापार में आशातीत सफलता और मुनाफा मिलेगा।
रिश्‍ते: संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।
अर्थ: आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आय के साधन बढ़ेंगे।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन शांत रहेगा।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: प्रभाव बढ़ेगा, तय समय पर लक्ष्य पूरे होंगे।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिरता आएगी, लाभ के नए अवसर मिलेंगे।
सेहत: ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: पीपल में जल अर्पित कर प्रणाम करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई तकनीक का प्रयोग कार्य में गति और लाभ लाएगा।
कारोबार: साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा।
रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, पुराने निवेश से लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग को शामिल करें।
उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, काम की तारीफ होगी।
कारोबार: व्यवसाय में नए सौदे बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे।
रिश्ते: परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है।
अर्थ: धन का आगमन सुचारू रहेगा, स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होगा।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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