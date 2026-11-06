Aaj Ka Rashifal: आज 09 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 09 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 09 November horoscope in Hindi : करियर: नए सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और नई चुनौतियों के साथ होगी।

कारोबार: व्यापार में गति आएगी, नया मुनाफा संभव है।

रिश्‍ते: माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में सुधार होगा, रुका धन मिलेगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में धैर्य बनाए रखें, कार्यों में प्रगति होगी।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा।

अर्थ: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना हितकर रहेगा।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित व्यायाम करें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा, कार्य सुगम होंगे।

कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है।

रिश्ते: घर में खुशहाली रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा।

अर्थ: धन लाभ के अच्छे योग हैं, निवेश फलदायी होगा।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर ध्यान और सावधानी से काम निपटाएं।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में स्पष्टता बेहद आवश्यक है।

रिश्‍ते: बातचीत में सौम्यता रखें, मनमुटाव न होने दें।

अर्थ: बजट का कड़ाई से पालन करें, फिजूलखर्च रोकें।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, पर्याप्त आराम लें।

उपाय: चंद्र देव के मंत्र का जाप करें।

सिंह (Leo)

करियर: आपकी कार्यकुशलता और प्रभाव से सभी प्रभावित होंगे।

कारोबार: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे, योजनाएं सफल होंगी।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम रहेगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के मजबूत योग हैं।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।

कन्या (Virgo)

करियर: सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हल कर लेंगे।

कारोबार: व्यवसाय में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, बचत में वृद्धि होगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या ठीक रखें।

उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापारिक यात्रा से बड़ा आर्थिक लाभ संभव है।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, राहत मिलेगी।

सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: खीर का भोग मां दुर्गा को लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम रखें।

कारोबार: व्यापार में थोड़ा संघर्ष रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे।

रिश्‍ते: अपनों के साथ वक्त बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

अर्थ: सोच-समझकर किए गए निवेश से बड़ा लाभ होगा।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन कर गुड़ अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अनुकूल दिन है।

कारोबार: व्यापार में आशातीत सफलता और मुनाफा मिलेगा।

रिश्‍ते: संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आय के साधन बढ़ेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन शांत रहेगा।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

मकर (Capricorn)

करियर: प्रभाव बढ़ेगा, तय समय पर लक्ष्य पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिरता आएगी, लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

सेहत: ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: पीपल में जल अर्पित कर प्रणाम करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नई तकनीक का प्रयोग कार्य में गति और लाभ लाएगा।

कारोबार: साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, पुराने निवेश से लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग को शामिल करें।

उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।

मीन (Pisces)

करियर: वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, काम की तारीफ होगी।

कारोबार: व्यवसाय में नए सौदे बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे।

रिश्ते: परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है।

अर्थ: धन का आगमन सुचारू रहेगा, स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होगा।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं।

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