Rahu Gochar 2026: मकर राशि में स्पष्ट राहु की एंट्री से बदलेगी इन 5 राशियों की तकदीर, शुरू होगा सुनहरा दौर

ज्योतिष और खगोल शास्त्र की गणना में राहु के राशि परिवर्तन की दो तिथियों को विशेष महत्व दिया जाता है—पहली 'मध्यम राहु' (औसत गणना) और दूसरी 'स्पष्ट राहु' (सटीक और वास्तविक खगोलीय स्थिति)। पंचांग की सटीक गणना के अनुसार, 25 नवंबर 2026 (बुधवार) को शाम 04:34 बजे स्पष्ट राहु कर्मफल दाता शनि की मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं, मध्यम गणना के आधार पर राहु का मुख्य गोचर 05 दिसंबर 2026 (शनिवार) को रात 07:28 बजे होगा। शनि की राशि में राहु की यह हलचल यूं तो सभी राशियों को प्रभावित करेगी, लेकिन विशेष रूप से 5 राशियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।

1. मेष (Aries)

राहु का गोचर आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में होगा। कार्यक्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव या पदोन्नति के योग बनेंगे। राजनीति, प्रशासन और तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है, हालांकि काम का दबाव भी बढ़ेगा।

2. वृषभ (Taurus)

आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में राहु का प्रवेश लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ दिलाएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और धार्मिक कार्यों या अंधविश्वासों में पड़ने के बजाय व्यावहारिक निर्णय लें।

3. सिंह (Leo)

छठे भाव में राहु का गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं या कानूनी मामलों में जीत हासिल होने के प्रबल योग हैं।

4. वृश्चिक (Scorpio)

तीसरे भाव में राहु का प्रवेश आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा। संचार, मार्केटिंग और यात्रा से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें।

5. मीन (Pisces)

राहु आपके लाभ स्थान (ग्यारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जो कि एक अत्यंत शुभ स्थिति है। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई-बहनों और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से करियर में बड़ा उछाल आएगा।