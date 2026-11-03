Aaj Ka Rashifal: आज 04 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 04 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 04 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में दूरदर्शिता काम आएगी, लाभ होगा।

रिश्‍ते: धर्म-कर्म और पारिवारिक कार्यों में मन लगेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा, आय ठीक रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या का पालन करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में सावधान रहें, सहकर्मियों से विवाद न करें।

कारोबार: व्यापार में रिस्क लेने से बचें, पुराना काम संभालें।

रिश्‍ते: ससुराल पक्ष से कोई बातचीत हो सकती है, शांत रहें।

अर्थ: धन लेन-देन में सतर्कता बरतें, उधारी से बचें।

सेहत: पेट संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन लें।

उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।

कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिक्री में बढ़ोतरी होगी।

रिश्ते: दांपत्य जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन आगमन होगा।

सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, ऊर्जावान बने रहेंगे।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: विरोधी शांत रहेंगे, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

कारोबार: व्यवसाय में परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, लाभ होगा।

रिश्‍ते: मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा, रिश्ते सुधरेंगे।

अर्थ: पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, राहत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पुरानी बीमारी में सुधार होगा।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

सिंह (Leo)

करियर: बौद्धिक क्षमता से मुश्किल काम भी आसानी से हल करेंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, अच्छा मुनाफा मिलेगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा।

अर्थ: आय के साधन बढ़ेंगे, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस होगी।

उपाय: सूर्य देव को प्रणाम कर जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाएं, तनाव न लें।

कारोबार: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ संभव है।

रिश्ते: पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, माहौल सुखद रखें।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, आय ठीक रहेगी।

सेहत: मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें।

उपाय: गणेश जी के सामने हरे मूंग रखें।

तुला (Libra)

करियर: आपके पराक्रम और मेहनत की दफ्तर में प्रशंसा होगी।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, नए रास्ते खुलेंगे।

रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग हिम्मत और मनोबल बढ़ाएगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, आय में स्थिरता आएगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी की मधुरता से काम बन जाएंगे।

कारोबार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।

रिश्‍ते: परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।

अर्थ: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित खान-पान रखें।

उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है, उत्साह बना रहेगा।

कारोबार: व्यापार में नए विचार अमल में लाएं, फायदा होगा।

रिश्‍ते: व्यक्तिगत संबंधों में नजदीकी और विश्वास बढ़ेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम के सिलसिले में दूर की यात्रा हो सकती है।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में सावधानी से निवेश करें।

रिश्‍ते: किसी बाहरी व्यक्ति के कारण मतभेद न होने दें।

अर्थ: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालकर चलें।

सेहत: पैरों में दर्द या थकान हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: शमी के पेड़ पर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी।

कारोबार: व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा।

अर्थ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और आरती करें।

मीन (Pisces)

करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पदोन्नति संभव है।

कारोबार: व्यवसाय में रुकी हुई योजनाएं पुनः चालू होंगी।

रिश्ते: माता-पिता का स्नेह और पूरा आशीर्वाद मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में बड़ा लाभ मिलेगा, स्थिति सुदृढ़ होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।



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