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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 04 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 04 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 04 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (10:08 IST)
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मेष (Aries)
Today 04 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरे होंगे।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में दूरदर्शिता काम आएगी, लाभ होगा।
रिश्‍ते: धर्म-कर्म और पारिवारिक कार्यों में मन लगेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा, आय ठीक रहेगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में सावधान रहें, सहकर्मियों से विवाद न करें।
कारोबार: व्यापार में रिस्क लेने से बचें, पुराना काम संभालें।
रिश्‍ते: ससुराल पक्ष से कोई बातचीत हो सकती है, शांत रहें।
अर्थ: धन लेन-देन में सतर्कता बरतें, उधारी से बचें।
सेहत: पेट संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन लें।
उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर चढ़ाएं।
 
 
मिथुन (Gemini)
करियर: साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।
कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिक्री में बढ़ोतरी होगी।
रिश्ते: दांपत्य जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन आगमन होगा।
सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, ऊर्जावान बने रहेंगे।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: विरोधी शांत रहेंगे, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
कारोबार: व्यवसाय में परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, लाभ होगा।
रिश्‍ते: मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा, रिश्ते सुधरेंगे।
अर्थ: पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, राहत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पुरानी बीमारी में सुधार होगा।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: बौद्धिक क्षमता से मुश्किल काम भी आसानी से हल करेंगे।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, अच्छा मुनाफा मिलेगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा।
अर्थ: आय के साधन बढ़ेंगे, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस होगी।
उपाय: सूर्य देव को प्रणाम कर जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाएं, तनाव न लें।
कारोबार: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ संभव है।
रिश्ते: पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, माहौल सुखद रखें।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, आय ठीक रहेगी।
सेहत: मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें।
उपाय: गणेश जी के सामने हरे मूंग रखें।
 
तुला (Libra)
करियर: आपके पराक्रम और मेहनत की दफ्तर में प्रशंसा होगी।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, नए रास्ते खुलेंगे।
रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग हिम्मत और मनोबल बढ़ाएगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, आय में स्थिरता आएगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: किसी गरीब को फल दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी की मधुरता से काम बन जाएंगे।
कारोबार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।
रिश्‍ते: परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।
अर्थ: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित खान-पान रखें।
उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है, उत्साह बना रहेगा।
कारोबार: व्यापार में नए विचार अमल में लाएं, फायदा होगा।
रिश्‍ते: व्यक्तिगत संबंधों में नजदीकी और विश्वास बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: काम के सिलसिले में दूर की यात्रा हो सकती है।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में सावधानी से निवेश करें।
रिश्‍ते: किसी बाहरी व्यक्ति के कारण मतभेद न होने दें।
अर्थ: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालकर चलें।
सेहत: पैरों में दर्द या थकान हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: शमी के पेड़ पर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी।
कारोबार: व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा।
अर्थ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और आरती करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पदोन्नति संभव है।
कारोबार: व्यवसाय में रुकी हुई योजनाएं पुनः चालू होंगी।
रिश्ते: माता-पिता का स्नेह और पूरा आशीर्वाद मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में बड़ा लाभ मिलेगा, स्थिति सुदृढ़ होगी।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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