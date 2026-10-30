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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 31 अक्‍टूबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 31 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 31 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (10:12 IST)
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मेष (Aries)
Today 31 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा की सराहना होगी।
कारोबार: व्यापार में नए समझौते तय होंगे, बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
रिश्‍ते: परिवार और मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अर्थ: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, अचानक धन लाभ के योग हैं।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में शांति और योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाएं।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर निवेश करें।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा।
अर्थ: अटका हुआ धन मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आपके विचारों और कार्यशैली को मान्यता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए अवसरों से लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।
अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा।
सेहत: मानसिक रूप से शांत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं और परिक्रमा करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की के रास्ते खोलेगा।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी और नया काम मिलेगा।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ मनमुटाव दूर होगा, संबंध मधुर होंगे।
अर्थ: धन संचय करने के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल दान करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: दफ्तर में आपकी प्रभावशीलता और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
कारोबार: नए सौदे व्यापारिक स्थिति को और मजबूत करेंगे।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ेगी।
अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रणाम करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर ध्यान भटकने न दें, सजगता से काम करें।
कारोबार: लेन-देन के मामलों में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।
रिश्ते: अपनों के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करें।
अर्थ: गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: उड़द की दाल या काले तिल का दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
कारोबार: साझेदारी के काम में उत्तम लाभ देखने को मिलेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सौहार्द रहेगा।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शनि मंदिर में नीले फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी।
कारोबार: व्यापार में नए प्रयोगों से अच्छा मुनाफा मिलेगा।
रिश्‍ते: परिवार का पूरा समर्थन हिम्मत और उत्साह बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के मजबूत संकेत हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक और रचनात्मक काम में बड़ी सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोषजनक और शुभ समाचार मिलेगा।
अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा।
सेहत: स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: शनि देव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों को संयम से संभालें।
कारोबार: कागजी कार्रवाई में पूरी सतर्कता बनाए रखें।
रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर रखें।
अर्थ: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी, व्यय नियंत्रित रखें।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से सभी काम निपटाएंगे।
कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ समय सुखद बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ और सुरक्षित बनेगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन में उत्साह रहेगा।
उपाय: शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: दफ्तर में आपकी सलाह और सुझावों की तारीफ होगी।
कारोबार: व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे, काम बढ़ेगा।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद और आनंददायक रहेगा।
अर्थ: धन संचय की योजना सफल रहेगी, लाभ होगा।
सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: किसी गरीब को सरसों के तेल का दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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