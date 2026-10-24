Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 26 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 26 October horoscope in Hindi : करियर: नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में बड़ा फायदा हो सकता है।

रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

अर्थ: वित्तीय लाभ मिलने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों का सहयोग कार्य को आसान बनाएगा।

कारोबार: व्यापार में नया मोड़ आएगा, लाभ होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।

अर्थ: रुका पैसा वापस आ सकता है।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: चंद्र देव को अर्घ्य दें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपके काम की दफ्तर में प्रशंसा होगी।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से फायदा मिलेगा।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

अर्थ: आय में सुधार की संभावना है।

सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का जप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: आपके फैसले कार्यस्थल पर सराहे जाएंगे।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

रिश्ते: प्रेम जीवन में खुशी और नवीनता रहेगी।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा।

सेहत: शारीरिक रूप से चुस्त रहेंगे।

उपाय: पार्वती जी की पूजा करें।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में सजगता और सावधानी से काम लें।

कारोबार: व्यापारिक लेनदेन में सतर्कता बरतें।

रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में संयम रखें।

अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।

सेहत: खानपान का ध्यान रखें, सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: किसी गरीब को अनाज का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: प्रभाव और दायरा बढ़ने के संकेत हैं।

कारोबार: साझेदारी के कारोबार से लाभ होगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक सुख-सौहार्द बना रहेगा।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: चंद्र मंत्रों का जप करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों पर विजय मिलेगी, काम बनेंगे।

कारोबार: व्यापार में मुनाफे के नए स्रोत बनेंगे।

रिश्‍ते: परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव से बचें।

उपाय: शिव जी को आंकड़े के फूल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि के स्पष्ट योग हैं।

सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, धैर्य रखें।

कारोबार: कागजी काम ध्यानपूर्वक निपटाएं।

रिश्‍ते: परिवार में मिलकर मसले सुलझाएं।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: विश्राम करें, थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी से सभी कार्य आसानी से बनेंगे।

कारोबार: नए सौदों पर मुहर लग सकती है।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: सफेद फूल जल में प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपके सुझावों को सराहना मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में लाभ के मौके बढ़ेंगे।

रिश्ते: घर में मांगलिक माहौल रहेगा।

अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।

सेहत: मानसिक शांति और सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शिव मंदिर में दूध का दान करें।



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