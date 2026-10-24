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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 26 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:41 IST)
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मेष (Aries)
Today 26 October horoscope in Hindi : करियर: नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में बड़ा फायदा हो सकता है।
रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
अर्थ: वित्तीय लाभ मिलने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों का सहयोग कार्य को आसान बनाएगा।
कारोबार: व्यापार में नया मोड़ आएगा, लाभ होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।
अर्थ: रुका पैसा वापस आ सकता है।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: चंद्र देव को अर्घ्य दें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आपके काम की दफ्तर में प्रशंसा होगी।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से फायदा मिलेगा।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।
अर्थ: आय में सुधार की संभावना है।
सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिल सकते हैं।
कारोबार: व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपके फैसले कार्यस्थल पर सराहे जाएंगे।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
रिश्ते: प्रेम जीवन में खुशी और नवीनता रहेगी।
अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा।
सेहत: शारीरिक रूप से चुस्त रहेंगे।
उपाय: पार्वती जी की पूजा करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में सजगता और सावधानी से काम लें।
कारोबार: व्यापारिक लेनदेन में सतर्कता बरतें।
रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में संयम रखें।
अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।
सेहत: खानपान का ध्यान रखें, सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: किसी गरीब को अनाज का दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: प्रभाव और दायरा बढ़ने के संकेत हैं।
कारोबार: साझेदारी के कारोबार से लाभ होगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक सुख-सौहार्द बना रहेगा।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: चंद्र मंत्रों का जप करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विरोधियों पर विजय मिलेगी, काम बनेंगे।
कारोबार: व्यापार में मुनाफे के नए स्रोत बनेंगे।
रिश्‍ते: परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव से बचें।
उपाय: शिव जी को आंकड़े के फूल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि के स्पष्ट योग हैं।
सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, धैर्य रखें।
कारोबार: कागजी काम ध्यानपूर्वक निपटाएं।
रिश्‍ते: परिवार में मिलकर मसले सुलझाएं।
अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
सेहत: विश्राम करें, थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमानी से सभी कार्य आसानी से बनेंगे।
कारोबार: नए सौदों पर मुहर लग सकती है।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: सफेद फूल जल में प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपके सुझावों को सराहना मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में लाभ के मौके बढ़ेंगे।
रिश्ते: घर में मांगलिक माहौल रहेगा।
अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।
सेहत: मानसिक शांति और सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शिव मंदिर में दूध का दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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