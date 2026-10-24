Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 25 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 25 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका नेतृत्व सराहा जाएगा।

कारोबार: व्यापारिक यात्राओं से नए सौदे मिलेंगे।

रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग बना रहेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

कारोबार: पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है।

रिश्‍ते: जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, आराम लें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और रोली चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में नई दिशा मिलेगी, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए अवसर भुनाने का समय है।

रिश्ते: प्रियजनों के साथ मधुरता बढ़ेगी।

अर्थ: आय में सुधार की अच्छी संभावना है।

सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में आपकी बात को महत्व मिलेगा।

कारोबार: व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के योग बने हुए हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: आपके निर्णय सफलता दिलाएंगे।

कारोबार: कारोबार में बड़ा धन लाभ संभव है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और शांति रहेगी।

अर्थ: आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य मंत्र का जप करें।

कन्या (Virgo)

करियर: सतर्कता से काम करें, कोई लापरवाही न बरतें।

कारोबार: व्यापार में लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।

रिश्ते: परिजनों के साथ नम्रता से बात करें।

अर्थ: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।

उपाय: गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: पदोन्नति की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

कारोबार: साझेदारी में लाभ के योग हैं।

रिश्‍ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में दिन बेहद शुभ है।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों पर बढ़त बनी रहेगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की पूरी उम्मीद है।

रिश्‍ते: परिवार में एकता और सहयोग रहेगा।

अर्थ: अटका धन मिल सकता है।

सेहत: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तनाव से बचें।

उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश लाभ देगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोष मिलेगा।

अर्थ: आय के स्रोत सुदृढ़ होंगे।

सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: पिता का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करें।

मकर (Capricorn)

करियर: दफ्तर में शांति से अपना काम निपटाएं।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में सतर्क रहें।

रिश्‍ते: परिवार में तालमेल बनाए रखें।

अर्थ: खर्चों का बजट बनाकर चलें।

सेहत: थकान से बचें, पर्याप्त विश्राम करें।

उपाय: सूर्य देव की आरती करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सूझबूझ से काम बनेंगे, मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में प्रगति और लाभ होगा।

रिश्‍ते: मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: बहते जल में लाल फूल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह सराही जाएगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफे के मौके मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा।

अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करें।



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