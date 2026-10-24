  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 25 October horoscope in Hindi 2026
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 25 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:35 IST)
google-news
मेष (Aries)
Today 25 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका नेतृत्व सराहा जाएगा।
कारोबार: व्यापारिक यात्राओं से नए सौदे मिलेंगे।
रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग बना रहेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
कारोबार: पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है।
रिश्‍ते: जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, आराम लें।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और रोली चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: करियर में नई दिशा मिलेगी, सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए अवसर भुनाने का समय है।
रिश्ते: प्रियजनों के साथ मधुरता बढ़ेगी।
अर्थ: आय में सुधार की अच्छी संभावना है।
सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में आपकी बात को महत्व मिलेगा।
कारोबार: व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा।
अर्थ: धन लाभ के योग बने हुए हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपके निर्णय सफलता दिलाएंगे।
कारोबार: कारोबार में बड़ा धन लाभ संभव है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और शांति रहेगी।
अर्थ: आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य मंत्र का जप करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: सतर्कता से काम करें, कोई लापरवाही न बरतें।
कारोबार: व्यापार में लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।
रिश्ते: परिजनों के साथ नम्रता से बात करें।
अर्थ: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, योग करें।
उपाय: गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
कारोबार: साझेदारी में लाभ के योग हैं।
रिश्‍ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में दिन बेहद शुभ है।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विरोधियों पर बढ़त बनी रहेगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की पूरी उम्मीद है।
रिश्‍ते: परिवार में एकता और सहयोग रहेगा।
अर्थ: अटका धन मिल सकता है।
सेहत: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तनाव से बचें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश लाभ देगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोष मिलेगा।
अर्थ: आय के स्रोत सुदृढ़ होंगे।
सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: पिता का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दफ्तर में शांति से अपना काम निपटाएं।
कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में सतर्क रहें।
रिश्‍ते: परिवार में तालमेल बनाए रखें।
अर्थ: खर्चों का बजट बनाकर चलें।
सेहत: थकान से बचें, पर्याप्त विश्राम करें।
उपाय: सूर्य देव की आरती करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: सूझबूझ से काम बनेंगे, मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में प्रगति और लाभ होगा।
रिश्‍ते: मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: बहते जल में लाल फूल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह सराही जाएगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफे के मौके मिलेंगे।
रिश्ते: परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा।
अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शरद पूर्णिमा 2026: इस रात क्यों रचाया था कान्हा ने महारास? जानें इस पावन तिथि का सबसे बड़ा रहस्य

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय25 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

13 नवंबर तक वक्री रहेंगे बुध: इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट, खुलेगा तरक्की का रास्ता!

13 नवंबर तक वक्री रहेंगे बुध: इन 5 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट, खुलेगा तरक्की का रास्ता!ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, संवाद, तर्कशक्ति और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:14 बजे अपनी मित्र राशि 'तुला' में वक्री (उल्टी चाल) हो चुके हैं। बुध ग्रह तुला राशि में 13 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। वैसे तो बुध की वक्री चाल से निर्णयों और संचार में कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन मित्र राशि में होने के कारण यह वक्री गोचर कई राशियों के लिए करियर, नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं कि 13 नवंबर तक बुध की यह स्थिति किन-किन राशियों को बंपर लाभ देने जा रही है:

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026, जानें क्या कहता है आपका मूलांक?

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026, जानें क्या कहता है आपका मूलांक?Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

करवा चौथ 2026: क्या भद्रा के कारण बिगड़ेगा व्रत का समय? जानें पूजन मुहूर्त, चंद्रोदय टाइम और अर्घ्य की सही विधि

करवा चौथ 2026: क्या भद्रा के कारण बिगड़ेगा व्रत का समय? जानें पूजन मुहूर्त, चंद्रोदय टाइम और अर्घ्य की सही विधिसुहागिनों के सबसे पावन और बहुप्रतीक्षित त्योहार करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार व्रत की तिथि पर 'भद्रा का साया' रहने को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भद्रा का व्रत, पूजा या चंद्रोदय के समय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि और विशेष मंत्र!

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, राशि के अनुसार करें उपाय तो चमकेगा अगला वर्ष

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, राशि के अनुसार करें उपाय तो चमकेगा अगला वर्षआश्विन माह की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा (25 अक्टूबर 2026) का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहों का बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा और महालक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ अगर अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष और सरल उपाय किए जाएं, तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और तरक्की से भरा रहता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पावन रात राशि अनुसार किए जाने वाले अचूक उपाय: