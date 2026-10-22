Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 23 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 23 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और ऊर्जा रंग लाएगी।

कारोबार: नए सौदों से व्यापार में बड़ा फायदा होगा।

रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग मिलेगा, संबंध मधुर रहेंगे।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाभ के योग हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों का सहयोग कार्य को आसान बनाएगा।

कारोबार: निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक फल मिलेगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

अर्थ: धन प्राप्ति के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या ठीक रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

रिश्ते: परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी।

अर्थ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, लाभ होगा।

सेहत: मानसिक रूप से काफी खुश रहेंगे।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में विस्तार होगा, नए आर्डर मिलेंगे।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: निर्णय क्षमता से दफ्तर में सराहना मिलेगी।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में नयापन और आकर्षण रहेगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में लाभ होने के संकेत हैं।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखें।

कारोबार: लेनदेन में सतर्कता बरतें, नुकसान से बचें।

रिश्ते: अपनों के साथ बातचीत में संयम रखें।

अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।

सेहत: खानपान का ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिलने के योग हैं।

कारोबार: साझेदारी के काम में बहुत फायदा होगा।

रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्यार रहेगा।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: मेहनत का उचित परिणाम कार्यस्थल पर मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में नए प्रयोगों से बड़ा लाभ होगा।

रिश्‍ते: परिवार के साथ खुशनुमा पल व्यतीत होंगे।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।

उपाय: लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नाम होगा।

कारोबार: नए सौदे व्यापारिक स्थिति मजबूत करेंगे।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ संदेश प्राप्त होगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, तरक्की मिलेगी।

कारोबार: व्यावसायिक लिखा-पढ़ी में स्पष्टता रखें।

रिश्‍ते: परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

अर्थ: फालतू खर्चों पर रोक लगाने से राहत मिलेगी।

सेहत: विश्राम करें, थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: सफेद मिठाई का दान किसी मंदिर में करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नई कार्यशैली से दफ्तर में प्रशंसा मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा।

रिश्‍ते: दोस्तों के साथ संबंध और मजबूत होंगे।

अर्थ: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: जरूरतमंद महिला को वस्त्र का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिक्री बढ़ेगी।

रिश्ते: मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।

सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और खीर चढ़ाएं।





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