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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 23 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 23 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (10:48 IST)
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मेष (Aries)
Today 23 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और ऊर्जा रंग लाएगी।
कारोबार: नए सौदों से व्यापार में बड़ा फायदा होगा।
रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग मिलेगा, संबंध मधुर रहेंगे।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाभ के योग हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों का सहयोग कार्य को आसान बनाएगा।
कारोबार: निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक फल मिलेगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: धन प्राप्ति के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या ठीक रखें।
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
रिश्ते: परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी।
अर्थ: आय के नए रास्ते खुलेंगे, लाभ होगा।
सेहत: मानसिक रूप से काफी खुश रहेंगे।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में विस्तार होगा, नए आर्डर मिलेंगे।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।
अर्थ: फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: निर्णय क्षमता से दफ्तर में सराहना मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में नयापन और आकर्षण रहेगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में लाभ होने के संकेत हैं।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखें।
कारोबार: लेनदेन में सतर्कता बरतें, नुकसान से बचें।
रिश्ते: अपनों के साथ बातचीत में संयम रखें।
अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।
सेहत: खानपान का ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिलने के योग हैं।
कारोबार: साझेदारी के काम में बहुत फायदा होगा।
रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्यार रहेगा।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, प्रसन्नता रहेगी।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: मेहनत का उचित परिणाम कार्यस्थल पर मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में नए प्रयोगों से बड़ा लाभ होगा।
रिश्‍ते: परिवार के साथ खुशनुमा पल व्यतीत होंगे।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।
उपाय: लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नाम होगा।
कारोबार: नए सौदे व्यापारिक स्थिति मजबूत करेंगे।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ संदेश प्राप्त होगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, तरक्की मिलेगी।
कारोबार: व्यावसायिक लिखा-पढ़ी में स्पष्टता रखें।
रिश्‍ते: परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
अर्थ: फालतू खर्चों पर रोक लगाने से राहत मिलेगी।
सेहत: विश्राम करें, थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान किसी मंदिर में करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई कार्यशैली से दफ्तर में प्रशंसा मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा।
रिश्‍ते: दोस्तों के साथ संबंध और मजबूत होंगे।
अर्थ: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: जरूरतमंद महिला को वस्त्र का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिक्री बढ़ेगी।
रिश्ते: मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।
सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और खीर चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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