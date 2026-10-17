Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 21 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 21 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और गति से काम बनेंगे।

कारोबार: व्यापारिक योजनाओं में सफलता और लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: मित्रों से बातचीत में स्पष्टता और मिठास रखें।

अर्थ: आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों का साथ मिलेगा, प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

रिश्‍ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली का वातावरण रहेगा।

अर्थ: रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, दिन भर फुर्ती महसूस होगी।

उपाय: कन्याओं को हरी वस्तुएं या फल दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में नया अवसर और तरक्की मिलने के योग हैं।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में आपकी वाणी का प्रभाव दिखेगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी।

अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय मजबूती आएगी।

सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान और शांत महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ पहुंचाएगा।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं नए सौदे दिलाने में मदद करेंगी।

रिश्‍ते: परिवार का सहयोग आपका मनोबल ऊंचा रखेगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

सिंह (Leo)

करियर: आपके निर्णय और रणनीति कार्यक्षेत्र में सराही जाएगी।

कारोबार: कारोबार में मुनाफा बढ़ने से नई उम्मीदें जगेंगी।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और भरोसा बना रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी अच्छी और सुरक्षित रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शारीरिक ताजगी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में एकाग्रता से काम करें, गलतियों से बचें।

कारोबार: व्यापारिक मामलों में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।

रिश्ते: अपनों के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करें।

अर्थ: फालतू खर्चों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।

सेहत: खान-पान संतुलित रखें, योग करें।

उपाय: अनाथालय या गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्री दान करें।

तुला (Libra)

करियर: प्रभाव और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं।

कारोबार: साझेदारी के कारोबार से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है।

रिश्‍ते: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और निकटता आएगी।

अर्थ: वित्तीय लाभ मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिन ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: गणेश जी के सामने इलायची और इलायची दाना चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर कठिन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे।

कारोबार: व्यापार में नई रणनीतियां अपनाने से फायदा होगा।

रिश्‍ते: परिवार में एकता और सहयोग बना रहेगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के आसार हैं।

सेहत: तनाव से बचें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक और शोध से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी।

कारोबार: नए व्यापारिक संबंधों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा।

अर्थ: आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, धन लाभ संभव है।

सेहत: मानसिक स्फूर्ति और उत्तम स्वास्थ्य रहेगा।

उपाय: किन्नरों को कुछ दान देकर उनका आशीर्वाद लें।

मकर (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारियों का बोझ रह सकता है, धैर्य बनाए रखें।

कारोबार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

रिश्‍ते: परिवार में बैठकर समस्याओं का हल निकालें।

अर्थ: बजट का ध्यान रखें, अनचाहे खर्चों से बचें।

सेहत: शरीर में थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय: गणेश जी को मूंग के मोदक चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी दूरदर्शिता और चतुराई से जटिल काम आसानी से बनेंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों पर अंतिम मुहर लग सकती है।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ समय सुखद बीतेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाभ मिलेगा।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: किसी मंदिर में हरा कपड़ा या मूंग की दाल दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह और मार्गदर्शन सराहा जाएगा।

कारोबार: व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे, सक्रिय रहें।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और सुखद रहेगा।

अर्थ: धन संचय करने की योजना सफल होगी।

सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी, सेहत उत्तम रहेगी।

उपाय: गणेश जी की आरती करें और हरा फल अर्पित करें।





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