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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (17:43 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 17 अक्‍टूबर, 2026

dainik rashifal today
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (17:47 IST)
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Today 17 October horoscope in Hindi : आज 17 अक्‍टूबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
 

दैनिक राशिफल : 17 अक्टूबर, शनिवार 2026

मेष (Aries)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए विचार और नीतियां सफलता दिलाएंगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, लाभ के अवसर मिलेंगे।
रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन लाभ संभव है।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
 

वृषभ (Taurus)

नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा।
कारोबार: व्यापारिक निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे, प्रगति होगी।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा।
अर्थ: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला
 

मिथुन (Gemini)

नौकरी: दफ्तर में आपके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कारोबार: पुराने संपर्क व्यापार में नया लाभ दिला सकते हैं।
रिश्ते: परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा।
अर्थ: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और तनावमुक्त रहेंगे।
उपाय: पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और दीया जलाएं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
 

कर्क (Cancer)

नौकरी: जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसे आप कुशलता से संभालेंगे।
कारोबार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।
रिश्‍ते: परिजनों का पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या व्यवस्थित रखें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
 

सिंह (Leo)

नौकरी: सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे।
कारोबार: व्यावसायिक सौदों में लाभ की संभावना अच्छी है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और मिठास बनी रहेगी।
अर्थ: वित्तीय लाभ से मन में संतोष रहेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और शनि मंत्र का जप करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: केसरिया
 

कन्या (Virgo)

नौकरी: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें।
कारोबार: लेन-देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें।
रिश्ते: अपनों से बातचीत में संयम बनाए रखें।
अर्थ: गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
सेहत: खान-पान में संतुलन रखें, पेट का ध्यान दें।
उपाय: गरीब या जरूरतमंद को उड़द की दाल का दान करें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नेवी ब्लू
 

तुला (Libra)

नौकरी: नई नौकरी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
कारोबार: साझेदारों के साथ मिलकर किए गए काम में फायदा होगा।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शनि मंदिर में नीले फूल अर्पित करें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सिल्वर
 

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी।
कारोबार: व्यापार में नए प्रयोगों से मुनाफा मिलेगा।
रिश्‍ते: परिवार में धार्मिक या शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।
अर्थ: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
सेहत: शारीरिक थकान दूर होगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: मरून
 

धनु (Sagittarius)

नौकरी: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
कारोबार: व्यापारिक यात्रा से बड़ा फायदा मिल सकता है।
रिश्‍ते: संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में दिन अनुकूल और फलदायी रहेगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: शनि देव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
 

मकर (Capricorn)

नौकरी: दफ्तर में शांति और एकाग्रता से काम लें।
कारोबार: व्यापार में कागजी काम ध्यानपूर्वक पूरे करें।
रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में बड़ों की सलाह लें।
अर्थ: बजट के अनुसार खर्च करना समझदारी होगी।
सेहत: पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें।
उपाय: शाम को पीपल के पास दीपक जलाएं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: काला
 

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: आपकी कार्यकुशलता से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
कारोबार: नए अनुबंध या सौदों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग मिलेगा, संबंध प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा।
सेहत: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: शनि स्त्रोत का पाठ करें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: गहरा नीला
 

मीन (Pisces)

नौकरी: कार्यस्थल पर आपके विचारों का स्वागत होगा।
कारोबार: व्यापार में नए ग्राहकों का साथ मिलेगा।
रिश्ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली का माहौल रहेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस होगी।
उपाय: किसी गरीब को लोहे का बर्तन या सरसों का तेल दान करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: नारंगी
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