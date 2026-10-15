Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अक्‍टूबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 16 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 16 अक्‍टूबर 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शुक्रवार, 16 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज मां दुर्गा को बिल्व के पेड़ पर आमंत्रित किया जाएगा। इसे बिल्व निमंत्रण भी कहते हैं।

आज मां कात्यायनी का पूजन किया जाएगा।

आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: आश्विन शुक्‍ल पष्‍ठी

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: ज्येष्ठा सुबह 06:47 तक, तत्‍पश्‍चात मूल।

योग: शोभन रात्रि 10:06 तक, तत्‍पश्‍चात अतिगण्ड।

करण: कौलव शाम 04:38 तक, तत्‍पश्‍चात तैतिल 17 अक्टूबर तक।

चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि में।

सूर्य राशि: कन्या राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:47 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:21 से 03:08 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:55 से 05:44 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 10:56 से दोपहर 12:24 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 03:19 से शाम 04:47 तक।

गुलिक काल: सुबह 08:01 से 09:28 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें और श्री सूक्त या देवी कवच का स्मरण कर यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!