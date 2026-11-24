Aaj Ka Rashifal: आज 25 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 25 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 25 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य और व्यावहारिक सोच से काम पूरे होंगे।

कारोबार: धन और संसाधनों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, बातचीत में मधुरता रखें।

अर्थ: बचत बढ़ाने की योजना बना सकते हैं, अनावश्यक खरीदारी से बचें।

सेहत: खानपान नियमित रखें और गले का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: आपकी राशि में चंद्रमा होने से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

कारोबार: नए सौदों और व्यापार विस्तार के लिए दिन अनुकूल है।

रिश्ते: जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग मिलेगा, घर में प्रसन्नता रहेगी।

अर्थ: आर्थिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी और बचत में सुधार हो सकता है।

सेहत: मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आराम और व्यायाम में संतुलन रखें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखें और बिना तैयारी के कोई निर्णय न लें।

कारोबार: दूरस्थ संपर्कों से जुड़े व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ें।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और अनावश्यक बहस से बचें।

अर्थ: यात्रा या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

सेहत: थकान और अनिद्रा से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: सहकर्मियों के सहयोग से नए कामों में प्रगति होगी।

कारोबार: मित्रों और संपर्कों के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

अर्थ: आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: नियमित सैर और योग से लाभ होगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

कारोबार: नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी भी सौदे की शर्तें जांचें।

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताएं और संतान की जरूरतों पर ध्यान दें।

अर्थ: निवेश से पहले जोखिम का आकलन करें।

सेहत: नियमित दिनचर्या रखें और तनाव कम करें।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कारोबार: साझेदारी और बड़े ग्राहकों से जुड़े कामों में लाभ की संभावना है।

रिश्ते: मित्रों और सामाजिक समूह के साथ अच्छा समय बीतेगा।

अर्थ: एक से अधिक स्रोतों से धन मिलने के अवसर बन सकते हैं।

सेहत: ताजे फल और हरी सब्जियां भोजन में शामिल करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला (Libra)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल की सराहना होगी।

कारोबार: प्रशासनिक कामों और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े व्यापार में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: पिता या किसी वरिष्ठ परिजन का सहयोग मिलेगा।

अर्थ: मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

सेहत: काम के बीच आराम करें और पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है।

कारोबार: लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्क लाभ दे सकते हैं।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक आयोजन या यात्रा की योजना बनेगी।

अर्थ: पुराने निवेश की समीक्षा करें और सुरक्षित बचत पर ध्यान दें।

सेहत: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता रखें और विवादों से दूर रहें।

कारोबार: तकनीकी, शोध और सलाहकार सेवाओं से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों से बातचीत में संयम रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिमभरे निवेश से बचें।

सेहत: वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें।

मकर (Capricorn)

नौकरी: साझेदारी के प्रोजेक्ट्स में सहयोग मिलेगा और काम आगे बढ़ेंगे।

कारोबार: खुदरा व्यापार और दैनिक जरूरतों से जुड़े कारोबार में लाभ हो सकता है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

अर्थ: जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।

सेहत: दिनचर्या नियमित रखें और हल्का व्यायाम करें।

उपाय: जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे।

कारोबार: सेवा क्षेत्र और चिकित्सा उपकरणों से जुड़े व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखें।

अर्थ: पुराने कर्ज या बकाया चुकाने में प्रगति होगी।

सेहत: मौसमी संक्रमण से बचाव करें और पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: पक्षियों को चावल के दाने डालें।

मीन (Pisces)

नौकरी: रचनात्मक विचारों और नई कार्यशैली से वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे।

कारोबार: कला, शिक्षा और परामर्श से जुड़े कारोबार में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और संतान से खुशी मिल सकती है।

अर्थ: रचनात्मक कामों से अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे।

सेहत: सकारात्मक सोच बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।



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