Aaj Ka Rashifal: आज 22 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 22 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 22 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और पुराने लंबित काम पूरे करने की कोशिश सफल होगी।

कारोबार: नए व्यापारिक विचारों को लागू करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।

अर्थ: आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: उत्साह बना रहेगा, फिर भी पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या जरूरी है।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में शांत रहकर काम करें और किसी भी गोपनीय योजना को साझा करने से बचें।

कारोबार: दूरस्थ या विदेशी संपर्कों से जुड़े कामों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और बेवजह की बहस से दूरी रखें।

अर्थ: यात्रा या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, बजट का ध्यान रखें।

सेहत: थकान और अनिद्रा से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें।

उपाय: मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: सहकर्मियों के सहयोग से कठिन काम भी पूरे हो सकते हैं।

कारोबार: नए संपर्कों और मित्रों के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: मित्रों और भाई-बहनों के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

अर्थ: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, बचत पर भी ध्यान दें।

सेहत: खानपान संतुलित रखें और नियमित सैर करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और सूर्य मंत्र का जाप करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करें।

कारोबार: व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा।

अर्थ: मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना है, खर्चों का हिसाब रखें।

सेहत: काम के बीच आराम करें और मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कारोबार: व्यापारिक यात्रा या नए अनुबंधों के लिए योजना बनाने का अच्छा समय है।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की चर्चा हो सकती है।

अर्थ: निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

सेहत: योग और प्राणायाम से स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखें और विवादों से दूर रहकर काम करें।

कारोबार: साझेदारी और लेनदेन के दस्तावेज ध्यान से जांचें।

रिश्ते: परिजनों से बातचीत में धैर्य रखें और अपनी बात विनम्रता से कहें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिम वाले निवेश से बचें।

सेहत: पेट और खानपान से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

तुला (Libra)

नौकरी: टीम के साथ मिलकर काम करने से आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकते हैं।

कारोबार: साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें, इससे लाभ के अवसर बढ़ेंगे।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा।

अर्थ: व्यापारिक लाभ की संभावना है, लेकिन बचत को प्राथमिकता दें।

सेहत: पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें।

उपाय: सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करके जल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे।

कारोबार: पुराने बकाया और कर्ज से जुड़े मामलों को सुलझाने में प्रगति होगी।

रिश्ते: परिवार की जरूरतों पर ध्यान दें और बातचीत में संयम रखें।

अर्थ: आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

सेहत: नियमित दिनचर्या अपनाएं और आंखों को पर्याप्त आराम दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: रचनात्मक विचारों से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

कारोबार: शिक्षा, तकनीक और परामर्श से जुड़े कामों में नए अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: संतान की उपलब्धि से खुशी मिलेगी और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले योजना बनाएं।

सेहत: नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

नौकरी: घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें।

कारोबार: भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

रिश्ते: माता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताएं।

अर्थ: घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाकर चलें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और नींद पूरी लें।

उपाय: पीपल या शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: साहस और पराक्रम से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे।

कारोबार: छोटी यात्राओं और नए संपर्कों से व्यापारिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे।

अर्थ: मेहनत से आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, बचत पर ध्यान दें।

सेहत: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान करें।

मीन (Pisces)

नौकरी: सुबह के समय काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन दिन आगे बढ़ने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कारोबार: पारिवारिक व्यवसाय और पुराने संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।

अर्थ: धन संचय की योजना बनाने के लिए समय अच्छा है, फिजूलखर्ची से बचें।

सेहत: संतुलित भोजन करें और पर्याप्त आराम लें।

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।



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