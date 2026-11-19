Aaj Ka Rashifal: आज 20 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 20 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 20 November horoscope in Hindi : करियर: आपके निर्णय और काम करने का तरीका कार्यक्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं।

कारोबार: नए व्यावसायिक समझौतों पर विचार कर सकते हैं।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनाने के लिए संवाद बनाए रखें।

अर्थ: आर्थिक लाभ की संभावनाओं का आकलन करें।

सेहत: ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें।

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाएं और अनावश्यक बातचीत से बचें।

कारोबार: विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस के अवसरों का आकलन करें।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें।

अर्थ: बजट बनाकर काम करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: पर्याप्त आराम लें और थकान होने पर विश्राम करें।

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने कपूर और धूप जलाएं।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: उच्च अधिकारियों की मदद से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से व्यापार का विस्तार करने की योजना बना सकते हैं।

रिश्ते: दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न हो सकता है।

अर्थ: धन आगमन के नए रास्ते तलाशें और बचत पर ध्यान दें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

कर्क (Cancer)

नौकरी: करियर में नए प्रोजेक्ट मिलने के अवसर तलाश सकते हैं।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में शर्तों और दस्तावेजों की जांच करें।

रिश्ते: घर के बड़ों का स्नेह और मार्गदर्शन मिल सकता है।

अर्थ: धन संचय बढ़ाने के लिए नियमित बचत करें।

सेहत: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: कठिन कामों को धैर्य और योजना के साथ पूरा करने का प्रयास करें।

कारोबार: कारोबारी यात्राओं में नए संपर्क बन सकते हैं।

रिश्ते: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और परिवार के साथ समय बिताएंगे।

अर्थ: वित्तीय लाभ के अवसरों पर सोच-समझकर निर्णय लें।

सेहत: मन प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा कर मिश्री का भोग लगाएं।

कन्या (Virgo)

नौकरी: अपनी योजनाओं और जरूरी जानकारियों को साझा करते समय विवेक से काम लें।

कारोबार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

रिश्ते: परिवार के मामलों में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।

अर्थ: आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बरतें और खर्च संभलकर करें।

सेहत: खानपान में लापरवाही न करें और संतुलित भोजन लें।

उपाय: गाय को गुड़ रखकर रोटी खिलाएं।

तुला (Libra)

नौकरी: साझेदारी और नए प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है।

कारोबार: नई योजनाओं से व्यापार बढ़ाने के विकल्प तलाशें।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ प्यार और सहयोग बनाए रखें।

अर्थ: धन लाभ के अवसरों का आकलन करके बचत पर ध्यान दें।

सेहत: अच्छी सेहत के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: मां दुर्गा की आरती करें और गुलाब का फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करें।

कारोबार: प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीति पर ध्यान दें।

रिश्ते: परिजनों का समर्थन मिल सकता है।

अर्थ: धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय योजना बनाएं।

सेहत: नियमित वॉक करें और पर्याप्त आराम लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: आपकी रचनात्मकता की सराहना हो सकती है और नए अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: नए निवेश से पहले जोखिम और संभावित लाभ समझें।

रिश्ते: बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

अर्थ: आय बढ़ाने के अवसरों पर विचार करें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

नौकरी: कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें।

कारोबार: जमीन, प्रॉपर्टी या ऑटोमोबाइल से जुड़े कारोबार में दस्तावेज जांचकर आगे बढ़ें।

रिश्ते: परिजनों के साथ सुकून भरा समय बिताने का प्रयास करें।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार काम करें।

सेहत: पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा।

उपाय: शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: अपने काम की गति और गुणवत्ता बनाए रखें।

कारोबार: छोटे-छोटे लाभ को व्यवस्थित ढंग से बचत में बदलने का प्रयास करें।

रिश्ते: भाई-बहनों से सहयोग और स्नेह मिल सकता है।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बचत पर ध्यान दें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र या अन्न दान करें।

मीन (Pisces)

नौकरी: आपके विचारों को कार्यस्थल पर महत्व मिल सकता है।

कारोबार: पुराने बकाए वसूलने के लिए संबंधित लोगों से संपर्क करें।

रिश्ते: परिवार में खुशनुमा वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें।

अर्थ: धन संचय बढ़ाने के लिए नियमित बचत करें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: लक्ष्मी-नारायण मंदिर में पीले फल अर्पित करें।



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