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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 16 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 16 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 16 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (12:12 IST)
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मेष (Aries)
Today 16 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य आसानी से निपटेंगे।
कारोबार: व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, लाभ के योग मजबूत हैं।
रिश्ते: मित्रों और परिजनों के साथ संवाद से मन हल्का रहेगा।
अर्थ: रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।
सेहत: सेहत अच्छी रखने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
वृषभ (Taurus)
नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए दायित्व मिल सकते हैं, दिन व्यस्तता भरा रहेगा।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में वरिष्ठों की सलाह लाभदायक सिद्ध हो सकती है।
रिश्ते: माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा।
अर्थ: आय के नए स्रोत बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं।
सेहत: काम की अधिकता से थोड़ी थकावट हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
नौकरी: भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए आधिकारिक काम गति पकड़ सकते हैं।
कारोबार: लंबी अवधि के निवेश या नई डील पर विचार कर सकते हैं।
रिश्ते: धार्मिक या मांगलिक आयोजन में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं।
अर्थ: धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन फैसले सोच-समझकर लें।
सेहत: मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
नौकरी: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें और विवादों से दूरी बनाए रखें।
कारोबार: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें, जल्दबाजी से बचें।
रिश्ते: जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते मजबूत होंगे।
अर्थ: अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
सेहत: खानपान का ध्यान रखें और पेट संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
उपाय: चंद्रदेव का स्मरण कर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
नौकरी: साझेदारी और टीमवर्क से जुड़े कार्यों में सफलता पाने के अवसर मिल सकते हैं।
कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंधों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें।
अर्थ: आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
सेहत: शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है।
कारोबार: व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में धैर्य और रणनीति से काम लें।
रिश्ते: रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान सकारात्मक रवैया रखें।
अर्थ: गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखने से वित्तीय संतुलन बना रहेगा।
सेहत: पुरानी परेशानी हो तो उचित देखभाल और सलाह लेते रहें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला (Libra)
नौकरी: बौद्धिक कार्यों और लेखन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।
कारोबार: नए विचारों से व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
अर्थ: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के साथ आता है, सोच-समझकर निर्णय लें।
सेहत: योग और ध्यान के लिए समय निकालें।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिठाई भेंट करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
नौकरी: घरेलू चिंताओं को काम पर हावी न होने दें और एकाग्र रहें।
कारोबार: अचल संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सावधानी से निर्णय लें।
रिश्ते: पारिवारिक मामलों को शांति से सुलझाने का प्रयास करें।
अर्थ: सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, बजट बनाए रखें।
सेहत: अपनी और माता की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: हनुमानजी को गुड़-चने का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
नौकरी: आपका पराक्रम और प्रभाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।
कारोबार: छोटी यात्राओं से व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं।
रिश्ते: भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें।
अर्थ: आर्थिक प्रयासों से लाभ मिलने की संभावना है।
सेहत: ऊर्जावान बने रहने के लिए नियमित व्यायाम करें।
उपाय: मंदिर में चने की दाल या पीली मिठाई का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
नौकरी: वाणी की मधुरता से अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर होंगे।
कारोबार: फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए प्रयास तेज कर सकते हैं।
रिश्ते: परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।
अर्थ: धन संचय के लिए खर्चों की समीक्षा करें।
सेहत: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान संतुलित रखें।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
नौकरी: अपने व्यक्तित्व और कार्यकुशलता से कार्यक्षेत्र में पहचान बनाने का प्रयास करेंगे।
कारोबार: नई योजनाओं की शुरुआत से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।
रिश्ते: परिवार के लिए समय निकालने से आपसी तालमेल बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बचत पर ध्यान दें।
सेहत: आत्मबल बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: शनि मंदिर में श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें।
 
मीन (Pisces)
नौकरी: सहकर्मियों के काम पर जरूरत के अनुसार नजर रखें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
कारोबार: दूरस्थ स्थानों से जुड़े व्यापार में नए अवसर तलाश सकते हैं।
रिश्ते: रिश्तेदारों से बातचीत में धैर्य बनाए रखें।
अर्थ: बजट बनाकर चलें, अचानक यात्रा पर खर्च हो सकता है।
सेहत: आंखों और पैरों को पर्याप्त आराम दें।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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