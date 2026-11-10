Aaj Ka Rashifal: आज 12 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 12 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 12 November horoscope in Hindi : करियर: उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की दिलाएगा।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए विचार सफल होंगे।

रिश्‍ते: धार्मिक गतिविधियों में परिवार का सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नया लाभ संभव है।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहें, काम में लापरवाही न बरतें।

कारोबार: व्यापार में बड़ा निवेश टालना ही बेहतर रहेगा।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ बैठकर बातचीत से मतभेद सुलझाएं।

अर्थ: उधारी के लेनदेन से बचें, खर्च संभालें।

सेहत: सेहत का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं।

उपाय: केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी मेहनत का दफ्तर में उचित फल मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ हो सकता है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मिठास और प्रेम बढ़ेगा।

अर्थ: वित्तीय लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे।

उपाय: चना दाल और गुड़ का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: काम का दबाव रह सकता है, समय का प्रबंधन करें।

कारोबार: व्यावसायिक सौदों में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।

रिश्‍ते: परिजनों की सलाह आपके काम आएगी।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर कड़ाई से रोक लगाएं।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग का सहारा लें।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: रचनात्मकता से कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनेगी।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास आएगी।

अर्थ: धन लाभ के अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान बने रहेंगे।

उपाय: केसर का तिलक माथे पर लगाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी।

कारोबार: भूमि या संपत्ति से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।

रिश्ते: परिवार में सुख-शांति और आनंद रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन आगमन होगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान पर ध्यान दें।

उपाय: किसी मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: सहकर्मियों के सहयोग से काम आसानी से होंगे।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और लाभ दिलाएंगी।

रिश्‍ते: भाई-बहनों से मधुर संबंध और सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और पीले फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में आपकी बात का वजन बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं।

रिश्‍ते: परिवार में खुशनुमा माहौल और सौहार्द रहेगा।

अर्थ: अटका हुआ धन मिलने से वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत सामान्य और उत्तम बनी रहेगी।

उपाय: हल्दी वाली चाय या दूध का सेवन करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई जिम्मेदारी मिलने से दफ्तर में प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में मनमुताबिक सफलता और लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: समाज और परिवार में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: सत्यनारायण कथा का पाठ करें या सुनें।

मकर (Capricorn)

करियर: दफ्तर में धैर्यपूर्वक अपने काम निपटाएं।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें।

अर्थ: बजट बनाकर चलें, गैर-जरूरी खर्च रोकें।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, आराम अवश्य लें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल सिद्ध होंगी।

कारोबार: व्यापार में नए संपर्कों से लाभ संभव है।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा।

अर्थ: आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।

उपाय: गुरुजनों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।

मीन (Pisces)

करियर: दफ्तर में आपके काम की वरिष्ठ सराहना करेंगे।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा मुनाफा होगा।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा।

अर्थ: धन संचय की योजना पूरी तरह सफल रहेगी।

सेहत: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।



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