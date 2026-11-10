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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 12 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 12 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 12 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (09:46 IST)
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मेष (Aries)
Today 12 November horoscope in Hindi : करियर: उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की दिलाएगा।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए विचार सफल होंगे।
रिश्‍ते: धार्मिक गतिविधियों में परिवार का सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, नया लाभ संभव है।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहें, काम में लापरवाही न बरतें।
कारोबार: व्यापार में बड़ा निवेश टालना ही बेहतर रहेगा।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ बैठकर बातचीत से मतभेद सुलझाएं।
अर्थ: उधारी के लेनदेन से बचें, खर्च संभालें।
सेहत: सेहत का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आपकी मेहनत का दफ्तर में उचित फल मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ हो सकता है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मिठास और प्रेम बढ़ेगा।
अर्थ: वित्तीय लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे।
उपाय: चना दाल और गुड़ का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: काम का दबाव रह सकता है, समय का प्रबंधन करें।
कारोबार: व्यावसायिक सौदों में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।
रिश्‍ते: परिजनों की सलाह आपके काम आएगी।
अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर कड़ाई से रोक लगाएं।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग का सहारा लें।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: रचनात्मकता से कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनेगी।
कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास आएगी।
अर्थ: धन लाभ के अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान बने रहेंगे।
उपाय: केसर का तिलक माथे पर लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी।
कारोबार: भूमि या संपत्ति से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।
रिश्ते: परिवार में सुख-शांति और आनंद रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन आगमन होगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: किसी मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: सहकर्मियों के सहयोग से काम आसानी से होंगे।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और लाभ दिलाएंगी।
रिश्‍ते: भाई-बहनों से मधुर संबंध और सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और पीले फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में आपकी बात का वजन बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं।
रिश्‍ते: परिवार में खुशनुमा माहौल और सौहार्द रहेगा।
अर्थ: अटका हुआ धन मिलने से वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत सामान्य और उत्तम बनी रहेगी।
उपाय: हल्दी वाली चाय या दूध का सेवन करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई जिम्मेदारी मिलने से दफ्तर में प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में मनमुताबिक सफलता और लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: समाज और परिवार में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: सत्यनारायण कथा का पाठ करें या सुनें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दफ्तर में धैर्यपूर्वक अपने काम निपटाएं।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में सावधानी बरतने की जरूरत है।
रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें।
अर्थ: बजट बनाकर चलें, गैर-जरूरी खर्च रोकें।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, आराम अवश्य लें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल सिद्ध होंगी।
कारोबार: व्यापार में नए संपर्कों से लाभ संभव है।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा।
अर्थ: आय के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।
उपाय: गुरुजनों या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।
 
मीन (Pisces)
करियर: दफ्तर में आपके काम की वरिष्ठ सराहना करेंगे।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा मुनाफा होगा।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा।
अर्थ: धन संचय की योजना पूरी तरह सफल रहेगी।
सेहत: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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