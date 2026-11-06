Aaj Ka Rashifal: आज 07 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 07 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 07 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में कागजी कार्रवाई पूरी सतर्कता से करें।

रिश्‍ते: परिवार में किसी पुरानी बात पर बहस से बचें।

अर्थ: आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी, बजट बनाएं।

सेहत: सेहत का ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली सफल रहेगी।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में स्पष्टता रखें, लाभ होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा।

अर्थ: अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं, राहत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर रहेगा।

उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

कारोबार: व्यापार में नए अवसरों से लाभ मिलने की संभावना है।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा।

अर्थ: आय के नए स्रोत बन सकते हैं, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और शांत महसूस करेंगे।

उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और दीया जलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: वरिष्ठों का मार्गदर्शन तरक्की के नए रास्ते खोलेगा।

कारोबार: व्यावसायिक यात्रा सफल होगी, नया काम मिलेगा।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ मनमुटाव दूर होगा, मिठास आएगी।

अर्थ: धन संचय के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, खान-पान सही रखें।

उपाय: काले तिल का दान करें या पीपल में चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: दफ्तर में मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे स्थिति को मजबूत करेंगे।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ेगी।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर ध्यान न भटकने दें, काम पर ध्यान दें।

कारोबार: लेन-देन में लिखा-पढ़ी बिल्कुल स्पष्ट रखें।

रिश्ते: अपनों के साथ धैर्यपूर्वक और सौम्य बातचीत करें।

अर्थ: गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त विश्राम लें।

उपाय: उड़द की दाल का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।

कारोबार: साझेदारी के काम में उत्तम लाभ देखने को मिलेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा, बड़ा लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शनि मंदिर में नीले फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर बढ़त बनी रहेगी।

कारोबार: व्यापार में नए प्रयोगों से अच्छा मुनाफा मिलेगा।

रिश्‍ते: परिवार का पूरा समर्थन हिम्मत और उत्साह बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के मजबूत संकेत हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, तनाव दूर होगा।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक काम में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश भविष्य में फायदा देगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा।

सेहत: स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: शनि देव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: अतिरिक्त जिम्मेदारियों को संयम से संभालें।

कारोबार: कागजी कार्रवाई में सतर्कता बनाए रखें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रखें।

अर्थ: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी, व्यय रोकें।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, आराम करें।

उपाय: पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: अपनी बुद्धिमत्ता से सभी कठिन काम निपटाएंगे।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ समय सुखद बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ और सुरक्षित बनेगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें।

मीन (Pisces)

करियर: दफ्तर में आपकी सलाह की सराहना होगी।

कारोबार: व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल सुखद और आनंददायक रहेगा।

अर्थ: धन संचय की योजना सफल रहेगी, लाभ होगा।

सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दान करें।





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