Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 03 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 03 November horoscope in Hindi : करियर: साहस और पराक्रम से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

कारोबार: व्यापार में नया अनुबंध मिल सकता है, मुनाफा होगा।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, आनंद मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी, रुका पैसा मिलेगा।

सेहत: शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें।

कारोबार: व्यापार में पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।

रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें।

अर्थ: धन के मामलों में बजट का पालन करना सही रहेगा।

सेहत: आंख या गले में हल्की समस्या हो सकती है, ध्यान दें।

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी, पदोन्नति के संकेत हैं।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।

अर्थ: अचानक धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे।

उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है, संयम रखें।

कारोबार: व्यापारिक यात्रा में सावधानी रखें, कागजात जांच लें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, शांत रहें।

अर्थ: अनावश्यक व्यय से बचें, बचत पर ध्यान केंद्रित करें।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग और मेडिटेशन करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, काम आसानी से होंगे।

कारोबार: व्यापार में बड़े मुनाफे के संकेत हैं, नए समझौते होंगे।

रिश्ते: संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा, घर में खुशी होगी।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की दिलाएगा।

कारोबार: व्यापार में संपत्ति या भूमि से जुड़े लाभ हो सकते हैं।

रिश्ते: परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद बना रहेगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।

उपाय: गाय को हरी रोटी या हरा चारा खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, काम पूरे होंगे।

कारोबार: व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता और लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में आपकी बात का प्रभाव रहेगा, काम सुचारू चलेगा।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपके निर्णय सटीक रहेंगे, कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में नए विचार और रणनीतियां लाभदायक रहेंगी।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बढ़ेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ की संभावना है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान संतुलित रखें।

उपाय: चना दाल का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, धैर्य से काम लें।

कारोबार: व्यावसायिक सौदों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

रिश्‍ते: परिजनों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।

अर्थ: अचानक आए खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है।

सेहत: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: शनि देव को काले तिल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी, लाभ होगा।

कारोबार: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्‍ते: दोस्तों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

अर्थ: धन प्राप्ति के योग मजबूत हैं, आय के नए स्रोत मिलेंगे।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें और दीपक जलाएं।

मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

कारोबार: व्यापार में बनाई गई योजनाएं शत-प्रतिशत सफल होंगी।

रिश्ते: परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, माहौल अच्छा रहेगा।

अर्थ: वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, धन बढ़ेगा।

सेहत: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।



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