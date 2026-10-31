  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 03 November horoscope in Hindi 2026
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 03 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 03 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (10:22 IST)
google-news
मेष (Aries)
Today 03 November horoscope in Hindi : करियर: साहस और पराक्रम से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
कारोबार: व्यापार में नया अनुबंध मिल सकता है, मुनाफा होगा।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, आनंद मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी, रुका पैसा मिलेगा।
सेहत: शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें।
कारोबार: व्यापार में पैसों के लेनदेन में सतर्कता बरतें।
रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें।
अर्थ: धन के मामलों में बजट का पालन करना सही रहेगा।
सेहत: आंख या गले में हल्की समस्या हो सकती है, ध्यान दें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी, पदोन्नति के संकेत हैं।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी।
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: अचानक धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे।
उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है, संयम रखें। 
कारोबार: व्यापारिक यात्रा में सावधानी रखें, कागजात जांच लें।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, शांत रहें।
अर्थ: अनावश्यक व्यय से बचें, बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग और मेडिटेशन करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, काम आसानी से होंगे।
कारोबार: व्यापार में बड़े मुनाफे के संकेत हैं, नए समझौते होंगे।
रिश्ते: संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा, घर में खुशी होगी।
अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की दिलाएगा।
कारोबार: व्यापार में संपत्ति या भूमि से जुड़े लाभ हो सकते हैं।
रिश्ते: परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद बना रहेगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।
उपाय: गाय को हरी रोटी या हरा चारा खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, काम पूरे होंगे।
कारोबार: व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता और लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहेगी।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में आपकी बात का प्रभाव रहेगा, काम सुचारू चलेगा।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।
अर्थ: अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आपके निर्णय सटीक रहेंगे, कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए विचार और रणनीतियां लाभदायक रहेंगी।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ की संभावना है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान संतुलित रखें।
उपाय: चना दाल का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, धैर्य से काम लें।
कारोबार: व्यावसायिक सौदों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
रिश्‍ते: परिजनों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।
अर्थ: अचानक आए खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है।
सेहत: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: शनि देव को काले तिल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी, लाभ होगा।
कारोबार: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्‍ते: दोस्तों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
अर्थ: धन प्राप्ति के योग मजबूत हैं, आय के नए स्रोत मिलेंगे।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें और दीपक जलाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।
कारोबार: व्यापार में बनाई गई योजनाएं शत-प्रतिशत सफल होंगी।
रिश्ते: परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, माहौल अच्छा रहेगा।
अर्थ: वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, धन बढ़ेगा।
सेहत: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj Ka Rashifal: आज 02 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 03 November horoscope in Hindi : आज 03 नवंबर, 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Surya Gochar 2026: सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर कैसा होगा असर

Surya Gochar 2026: सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर कैसा होगा असरसूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य ऊर्जा, आत्मा, पिता, सम्मान और सफलता के कारक ग्रह हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन सूर्य देव स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय03 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

भविष्‍य मालिका की भविष्यवाणी: बर्बादी की ओर बढ़ रहा है ये 4 देश? 5 बड़ी घटनाओं से मचेगी उथल-पुथल

भविष्‍य मालिका की भविष्यवाणी: बर्बादी की ओर बढ़ रहा है ये 4 देश? 5 बड़ी घटनाओं से मचेगी उथल-पुथलpredictions from the Bhavishya Malika: इस समय विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक मंदी, महंगाई, राजनीतिक बदलाव, धार्मिक सांस्कृतिक संघर्ष, शरणार्थी और नागरिक अधिकारों को लेकर कई बड़े और हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया है लेकिन ये सभी देश पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से और ज्यादा पिछड़ गए हैं और यहां पर राजनीतिक अस्थिरता कायम है। यह देश हिंसक प्रदर्शनों के कारण अराजक स्थिति में चले गए हैं।