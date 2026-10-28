Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 29 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 29 October horoscope in Hindi : करियर: आपकी ऊर्जा और प्रयास सफलता दिलाएंगे।

कारोबार: व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक काम निपटाएं।

कारोबार: व्यापारिक निर्णयों में धैर्य रखें।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में तालमेल रहेगा।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आराम करें।

उपाय: केले के पेड़ का पूजन करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे।

कारोबार: समझदारी से लिया फैसला लाभ देगा।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

अर्थ: आय में सुधार की संभावना है।

सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: सहकर्मियों का साथ काम आसान करेगा।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

रिश्‍ते: परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।

अर्थ: धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग-ध्यान करें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में प्रतिभा का सम्मान होगा।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभ पहुंचाएंगे।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में नया उत्साह दिखेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर सजगता बनाए रखें।

कारोबार: व्यापार में हड़बड़ी से बचें।

रिश्ते: बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा।

अर्थ: बजट का संतुलन बनाए रखें।

सेहत: मानसिक थकान से बचें, विश्राम करें।

उपाय: बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें।

तुला (Libra)

करियर: प्रभाव और दायरा बढ़ सकता है।

कारोबार: रणनीतियां सफल होंगी, लाभ होगा।

रिश्‍ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है।

रिश्‍ते: परिवार का समर्थन हिम्मत बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।

सेहत: तनाव से बचें, सेहत ठीक रहेगी।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।

सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

कारोबार: लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।

रिश्‍ते: परिवार में मिलकर समस्याओं को सुलझाएं।

अर्थ: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: पीपल में जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी से सभी काम समय पर बनेंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों पर मुहर लगेगी।

रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ समय खुशनुमा बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: पीली वस्तुएं दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह को दफ्तर में माना जाएगा।

कारोबार: व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।

अर्थ: धन संचय करने के प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: विष्णु मंदिर में गुड़-चना चढ़ाएं।





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