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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 29 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (09:52 IST)
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मेष (Aries)
Today 29 October horoscope in Hindi : करियर: आपकी ऊर्जा और प्रयास सफलता दिलाएंगे।
कारोबार: व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक काम निपटाएं।
कारोबार: व्यापारिक निर्णयों में धैर्य रखें।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में तालमेल रहेगा।
अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आराम करें।
उपाय: केले के पेड़ का पूजन करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे।
कारोबार: समझदारी से लिया फैसला लाभ देगा।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
अर्थ: आय में सुधार की संभावना है।
सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: सहकर्मियों का साथ काम आसान करेगा।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
रिश्‍ते: परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।
अर्थ: धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग-ध्यान करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: करियर में प्रतिभा का सम्मान होगा।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभ पहुंचाएंगे।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में नया उत्साह दिखेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर सजगता बनाए रखें।
कारोबार: व्यापार में हड़बड़ी से बचें।
रिश्ते: बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा।
अर्थ: बजट का संतुलन बनाए रखें।
सेहत: मानसिक थकान से बचें, विश्राम करें।
उपाय: बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें।
 
तुला (Libra)
करियर: प्रभाव और दायरा बढ़ सकता है।
कारोबार: रणनीतियां सफल होंगी, लाभ होगा।
रिश्‍ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।
अर्थ: वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है।
रिश्‍ते: परिवार का समर्थन हिम्मत बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।
सेहत: तनाव से बचें, सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।
सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
कारोबार: लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।
रिश्‍ते: परिवार में मिलकर समस्याओं को सुलझाएं।
अर्थ: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: पीपल में जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमानी से सभी काम समय पर बनेंगे।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों पर मुहर लगेगी।
रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ समय खुशनुमा बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: पीली वस्तुएं दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी सलाह को दफ्तर में माना जाएगा।
कारोबार: व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे।
रिश्ते: परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।
अर्थ: धन संचय करने के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: विष्णु मंदिर में गुड़-चना चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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