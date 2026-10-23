Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 24 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 24 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे।

रिश्‍ते: मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में शांति और समझदारी से काम लें।

कारोबार: व्यापार में निवेश के अवसर मिलेंगे।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

अर्थ: रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: सहकर्मियों का साथ मिलने से प्रोजेक्ट पूरा होगा।

कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से फायदा होगा।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

अर्थ: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

सेहत: मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलेगा।

कारोबार: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी।

रिश्‍ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: धन संचय करने के प्रयास सफल होंगे।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुलित खान-पान रखें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: नए व्यवसाय में लाभ की संभावना है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और प्यार रहेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव की उपासना करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम पर ध्यान केंद्रित करें, गलतियों से बचें।

कारोबार: लेनदेन में जल्दबाजी न करें।

रिश्ते: परिजनों के साथ संयम से बात करें।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

सेहत: खानपान में सफाई रखें, पेट का ध्यान दें।

उपाय: काले तिल का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में साझेदारी से फायदा होगा।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में निकटता आएगी।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: शनि मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफे की दर बढ़ेगी।

रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग से हौसला बढ़ेगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कारोबार: नया निवेश दूरगामी लाभ देगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी मिलेगी।

अर्थ: आय में वृद्धि के संकेत हैं।

सेहत: मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम रखें।

कारोबार: कागजी कार्रवाई ध्यान से करें।

रिश्‍ते: परिवार में सहयोग बना रहेगा।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।

सेहत: विश्राम करें, थकान से बचें।

उपाय: पीपल में जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी से काम बनेंगे, तारीफ होगी।

कारोबार: नए अनुबंध तय होने की संभावना है।

रिश्‍ते: दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, फुर्ती रहेगी।

उपाय: शनि स्त्रोत का पाठ करें।

मीन (Pisces)

करियर: सुझावों की सराहना होगी, पद बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

रिश्ते: घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है।

अर्थ: धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: मानसिक शांति और उत्तम सेहत रहेगी।

उपाय: सरसों के तेल का दान करें।



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