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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 24 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (09:57 IST)
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मेष (Aries)
Today 24 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे।
रिश्‍ते: मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में शांति और समझदारी से काम लें।
कारोबार: व्यापार में निवेश के अवसर मिलेंगे।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
अर्थ: रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: सहकर्मियों का साथ मिलने से प्रोजेक्ट पूरा होगा।
कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से फायदा होगा।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।
अर्थ: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।
सेहत: मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलेगा।
कारोबार: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी।
रिश्‍ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।
अर्थ: धन संचय करने के प्रयास सफल होंगे।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुलित खान-पान रखें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: नए व्यवसाय में लाभ की संभावना है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और प्यार रहेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव की उपासना करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम पर ध्यान केंद्रित करें, गलतियों से बचें।
कारोबार: लेनदेन में जल्दबाजी न करें।
रिश्ते: परिजनों के साथ संयम से बात करें।
अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
सेहत: खानपान में सफाई रखें, पेट का ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिल सकते हैं।
कारोबार: व्यापार में साझेदारी से फायदा होगा।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में निकटता आएगी।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: शनि मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफे की दर बढ़ेगी।
रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग से हौसला बढ़ेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
कारोबार: नया निवेश दूरगामी लाभ देगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी मिलेगी।
अर्थ: आय में वृद्धि के संकेत हैं।
सेहत: मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम रखें।
कारोबार: कागजी कार्रवाई ध्यान से करें।
रिश्‍ते: परिवार में सहयोग बना रहेगा।
अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।
सेहत: विश्राम करें, थकान से बचें।
उपाय: पीपल में जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमानी से काम बनेंगे, तारीफ होगी।
कारोबार: नए अनुबंध तय होने की संभावना है।
रिश्‍ते: दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, फुर्ती रहेगी।
उपाय: शनि स्त्रोत का पाठ करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: सुझावों की सराहना होगी, पद बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।
रिश्ते: घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है।
अर्थ: धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: मानसिक शांति और उत्तम सेहत रहेगी।
उपाय: सरसों के तेल का दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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