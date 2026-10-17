Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 19 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 19 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचार और नीतियां सफलता दिलाएंगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, लाभ के अवसर मिलेंगे।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन लाभ संभव है।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलने से काम आसान होंगे।

कारोबार: व्यापार में स्थिरता आएगी और मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: चंद्र देव को कच्चे दूध का अर्घ्य दें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बौद्धिक क्षमता की तारीफ होगी।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

रिश्ते: प्रियजनों के साथ मनमुटाव दूर होगा।

अर्थ: आय में सुधार की संभावना बनी हुई है।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का 108 बार जप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: पदोन्नति या नए अधिकार मिलने के योग हैं।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, लाभ होगा।

रिश्‍ते: परिवार में सुख और शांति का वातावरण रहेगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास रंग लाएंगे।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और अक्षत चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता से लाभ होगा।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होने की संभावना है।

रिश्ते: प्रेम जीवन में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा।

सेहत: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: माता पार्वती को लाल चुनरी या फूल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहें और काम पर ध्यान केंद्रित करें।

कारोबार: व्यापार में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा न करें।

रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

सेहत: खानपान में सफाई और संतुलन बनाए रखें।

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: दफ्तर में आपकी छवि और प्रभाव में वृद्धि होगी।

कारोबार: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलने के संकेत हैं।

रिश्‍ते: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: चंद्र देव के मंत्रों का जप करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, कार्य सिद्ध होंगे।

कारोबार: व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे।

रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग से मनोबल ऊंचा रहेगा।

अर्थ: रुका हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान शिव को आंकड़े का फूल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: नए निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ होगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे।

अर्थ: आर्थिक लाभ के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

सेहत: मानसिक शांति और ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता रहेगी।

कारोबार: लेनदेन के मामलों में सावधानी जरूरी है।

रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर रखें।

अर्थ: खर्चों में संतुलन बनाकर चलना हितकर होगा।

सेहत: थोड़ा आराम करें, थकान से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी चतुराई और सूझबूझ से कठिन काम भी आसान होंगे।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर मुहर लग सकती है।

रिश्‍ते: दोस्तों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और सुरक्षित होगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपके दिए सुझावों से प्रबंधन को लाभ होगा।

कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के अवसर निरंतर मिलेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: शिव मंदिर में जाकर दूध और जल का अभिषेक करें।

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