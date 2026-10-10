Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 13 अक्‍टूबर, 2026 दैनिक राशिफल: 13 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 13 October horoscope in Hindi : आज 13 अक्‍टूबर, 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

Today 13 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सक्रियता से लाभ मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में नए सौदों पर बात आगे बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में निकटता और मधुरता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सुधरने के अवसर हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर संयम से काम लेना जरूरी है।

व्‍यापार: व्यापारिक जोखिम से दूर रहना हितकर है।

लव: परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: अनावश्यक व्यय से बजट बिगड़ सकता है।

स्‍वास्‍थ्‍य: पर्याप्त नींद और आराम लें।

उपाय: हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करें और बूंदी का प्रसाद बांटें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

व्‍यापार: व्यापारिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।

लव: दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: आय के नए स्रोत मिलने के योग हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी।

उपाय: सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: मेहनत का पूरा फल मिलेगा, सहयोग मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापारिक यात्राएं सफल और उपयोगी होंगी।

लव: परिवार में मांगलिक योजना बन सकती है।

धन: धन संचय के प्रयास सफल होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा।

लव: प्रेम संबंधों में निकटता आएगी।

धन: धन संबंधी स्थिति में सुधार होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: आराम पर भी थोड़ा ध्यान दें।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और मंदिर में लाल ध्वज (पताका) दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: महत्वपूर्ण काम सावधानी से निपटाएं।

व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी का फैसला नुकसान दे सकता है।

लव: परिवार में स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा।

धन: आय और व्यय का संतुलन बनाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: किसी बंदर या लाल गाय को गुड़-चना खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

व्‍यापार: साझेदारी में बेहतर तालमेल से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में आकर्षण बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के सम्मुख दीपक जलाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों से निपटने में सफलता मिलेगी।

व्‍यापार: प्रॉपर्टी के मामलों में अवसर आएंगे।

लव: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: अचानक आर्थिक लाभ की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति के लिए तनाव से दूर रहें।

उपाय: हनुमान जी के सामने संकटमोचन हनुमानष्टक का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई परियोजना की जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्‍यापार: व्यापार में रुके काम आगे बढ़ेंगे।

लव: संतान से सकारात्मक खबर मिल सकती है।

धन: आय के नए अवसरों से वित्तीय सुधार होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह बना रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर/सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमान मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है।

व्‍यापार: व्यापारिक लेनदेन ध्यान से करें।

लव: परिवार के सहयोग से हल निकलेंगे।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्‍वास्‍थ्‍य: थकान महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमत्ता से कठिन काम पूरे हो सकते हैं।

व्‍यापार: व्यापार में नए अनुबंध पर बातचीत बढ़ेगी।

लव: मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सुधारने के योग हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्फूर्ति बनी रहेगी, दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र या भोजन का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

लव: परिवार में मांगलिक योजना बनेगी।

धन: धन बचाने का प्रयास सफल रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को लाल फल अर्पित करें और राम नाम का संकीर्तन करें।

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