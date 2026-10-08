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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 09 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (10:48 IST)
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Today 09 October horoscope in Hindi : आज 09 अक्‍टूबर, 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
 
मेष (Aries)
Today 09 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी।
व्‍यापार: व्यापारिक सौदों में लाभ के योग हैं।
लव: पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा।
धन: वित्तीय मामलों में दिन शुभ रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में सावधानी बरतें, बहस से दूर रहें।
व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें।
लव: परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान दें।
उपाय: महालक्ष्मी मंदिर में कमल का फूल या सफेद मिठाई अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी।
व्‍यापार: व्यापारिक यात्राएं सफल और लाभदायक होंगी।
लव: प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आय के नए साधन बनेंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी रहेगी।
उपाय: किसी कन्या को हरी चूड़ियां या हरा वस्त्र दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों की मदद मिलेगी।
व्‍यापार: व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है।
लव: परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।
धन: फंसा हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत ठीक रहेगी, हल्का भोजन लें।
उपाय: मां संतोषी या महालक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में खीर का भोग लगाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
व्‍यापार: व्यापार में नेटवर्किंग से भारी लाभ होगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और गुलाबी या सफेद कपड़े पहनें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है।
व्‍यापार: व्यापार में सतर्कता से कदम बढ़ाएं।
लव: परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें।
धन: आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें।
स्‍वास्‍थ्‍य: थकान या तनाव से बचें, आराम करें।
उपाय: मां दुर्गा के समक्ष कपूर जलाएं और कार्यक्षेत्र के लिए निकलते समय थोड़ा सा दही खाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में रुकी हुई योजनाएं चल पड़ेंगी।
व्‍यापार: व्यापार में लाभ के मजबूत योग हैं।
लव: मित्रों और परिवार का साथ मिलेगा।
धन: आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: किसी मंदिर में सुहाग की सामग्री का दान करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
व्‍यापार: व्यापार में सोची-समझी नीति काम करेगी।
लव: परिवार में मांगलिक वातावरण रहेगा।
धन: धन लाभ होने की पूरी संभावना है।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चुस्ती रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी।
व्‍यापार: व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे।
लव: संतान पक्ष से राहत मिलेगी।
धन: आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत बढ़िया रहेगी, प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: महालक्ष्मी को मिश्री और मखाने का भोग लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कामकाज में एकाग्रता बनाए रखें।
व्‍यापार: व्यापार में कोई भी जोखिम न उठाएं।
लव: पारिवारिक सहयोग से समस्याएं सुलझेंगी।
धन: अनावश्यक खर्चों को रोकें।
स्‍वास्‍थ्‍य: थकान हो सकती है, नींद पूरी लें।
उपाय: चींटियों को आटा व शक्कर डालें और घर में शांति बनाए रखें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए मुकाम हासिल होंगे।
व्‍यापार: व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।
लव: निजी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।
उपाय: किसी गरीब महिला को फल या सफेद वस्त्र का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा।
व्‍यापार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी।
लव: परिवार में आनंद का माहौल रहेगा।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां लक्ष्मी के चरणों में एक सिक्का अर्पित कर अपने पर्स में सुरक्षित रखें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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