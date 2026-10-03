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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 06 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (10:56 IST)
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मेष (Aries)
Today 06 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, योजनाबद्ध रहें।
व्यापार: व्यापार में लेनदेन को लेकर सजग रहने की जरूरत है।
लव: पारिवारिक विवादों को बातचीत से हल करें।
धन: धन के व्यय पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग करें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल फल का दान करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर आ सकते हैं, दिन अनुकूल है।
व्यापार: व्यापार में साझेदारी से बड़ा फायदा होने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रसन्नता रहेगी।
उपाय: मंदिर में लाल पुष्प या फल का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी।
व्यापार: व्यापार में शत्रुओं पर आपकी विजय होगी।
लव: परिवार का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: रचनात्मक काम में सफलता मिलेगी, मन लगाकर काम करें।
व्यापार: व्यापार में नई रणनीति से मुनाफा बढ़ेगा।
लव: संतान की सफलता से गर्व महसूस होगा।
धन: आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें, गुस्सा न करें।
व्यापार: व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर ही लें।
लव: घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
धन: आर्थिक मामलों में संतुलन आवश्यक है।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आपकी कार्यक्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।
व्यापार: व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
लव: पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: गणेश जी की आरती करें और दूर्वा चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचार सराहे जाएंगे।
व्यापार: व्यापार में धन लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे।
लव: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
धन: बचत बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे।
स्वास्थ्य: वाणी की मधुरता बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल सिंदूर अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: करियर में नए अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
व्यापार: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: निजी संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह रहेगा।
उपाय: "ॐ हं हनुमते नमः" का जाप करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें, कागजात जांचें।
व्यापार: व्यापार में सोच-समझकर ही निवेश करें।
लव: पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाएं।
धन: अनावश्यक धन हानि से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय: हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे।
व्यापार: व्यापार में जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं।
लव: मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आय के कई स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी।
व्यापार: व्यापार में बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है।
लव: परिवार में आपकी सलाह को माना जाएगा।
धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य शानदार रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान मंदिर जाकर लाल पताका (झंडा) चढ़ाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: भाग्य का सहयोग मिलेगा, काम आसानी से पूरे होंगे।
व्यापार: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
लव: धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा।
धन: धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तनावमुक्त रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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