Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 06 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 06 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव हो सकता है, योजनाबद्ध रहें।

व्यापार: व्यापार में लेनदेन को लेकर सजग रहने की जरूरत है।

लव: पारिवारिक विवादों को बातचीत से हल करें।

धन: धन के व्यय पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें, योग करें।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल फल का दान करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर आ सकते हैं, दिन अनुकूल है।

व्यापार: व्यापार में साझेदारी से बड़ा फायदा होने की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: मंदिर में लाल पुष्प या फल का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी।

व्यापार: व्यापार में शत्रुओं पर आपकी विजय होगी।

लव: परिवार का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: रचनात्मक काम में सफलता मिलेगी, मन लगाकर काम करें।

व्यापार: व्यापार में नई रणनीति से मुनाफा बढ़ेगा।

लव: संतान की सफलता से गर्व महसूस होगा।

धन: आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या का पालन करें।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें, गुस्सा न करें।

व्यापार: व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर ही लें।

लव: घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

धन: आर्थिक मामलों में संतुलन आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आपकी कार्यक्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।

व्यापार: व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी।

लव: पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: गणेश जी की आरती करें और दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचार सराहे जाएंगे।

व्यापार: व्यापार में धन लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे।

लव: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

धन: बचत बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे।

स्वास्थ्य: वाणी की मधुरता बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल सिंदूर अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर में नए अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

व्यापार: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: निजी संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह रहेगा।

उपाय: "ॐ हं हनुमते नमः" का जाप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें, कागजात जांचें।

व्यापार: व्यापार में सोच-समझकर ही निवेश करें।

लव: पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाएं।

धन: अनावश्यक धन हानि से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं।

उपाय: हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे।

व्यापार: व्यापार में जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आय के कई स्रोत खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी।

व्यापार: व्यापार में बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है।

लव: परिवार में आपकी सलाह को माना जाएगा।

धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य शानदार रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान मंदिर जाकर लाल पताका (झंडा) चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: भाग्य का सहयोग मिलेगा, काम आसानी से पूरे होंगे।

व्यापार: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तनावमुक्त रहेंगे।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।





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