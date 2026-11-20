Numerology Horoscope: 23 से 29 नवंबर 2026 का अंक राशिफल, किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें साप्ताहिक भविष्यफल

Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

साप्ताहिक अंक राशिफल: 23 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल में निखार लाएगा, जिससे नई पहल और निर्णयों के लिए आपकी प्रशंसा होगी। सहकर्मियों के सुझावों को पर्याप्त महत्व देवें। नियमित आय के साथ नए संपर्कों से लाभ के योग बन रहे हैं, किंतु दिखावे या जल्दबाज़ी में किए गए व्यय पर नियंत्रण रखना अनिवार्य रहेगा। कार्य के दबाव से सिरदर्द या आंखों की समस्या होने की संभावना है, अतः पर्याप्त नींद लेवें। संबंधों में आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखें।

उपाय: रविवार को सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें।

मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)

सहयोग और स्पष्ट अभिव्यक्ति के बल पर इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर लंबित कार्यों में गति आएगी तथा वरिष्ठजनों के समक्ष आपका परिश्रम भलीभांति प्रकट हो सकेगा। आय सामान्य रहेगी, किंतु पारिवारिक या सामाजिक आवश्यकताओं पर व्यय बढ़ने से बजट को संतुलित रखना आवश्यक होगा। भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण नींद या पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है।

उपाय: सोमवार को जल या दूध से संबंधित सेवा कार्य करें।

मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह रचनात्मक ऊर्जा से लेखन, शिक्षण, कला, विपणन एवं परामर्श से जुड़े व्यक्तियों के लिए नए अवसर खुलेंगे, परंतु एकसाथ अनेक योजनाओं के स्थान पर दो-तीन प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित रहना अधिक लाभकारी होगा। नए प्रस्तावों से आय के संकेत मिल रहे हैं, फिर भी किसी अनुबंध या वचन से पूर्व उसकी शर्तों की भली-भांति जांच कर लें। अनियमित दिनचर्या से गर्दन या कंधों में थकान हो सकती है। संबंधों में दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनना आवश्यक रहेगा।

उपाय: गुरुवार को किसी विद्यार्थी या ज्ञान-संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करें।

मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह आपके अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए यह अनुकूल समय है, तकनीकी, प्रबंधन या योजना से जुड़े क्षेत्रों में धैर्य और व्यावहारिकता से लाभ प्राप्त होगा। आय स्थिर रहेगी, किंतु पुराने लेखा-जोखा को दुरुस्त रखें और जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहें। लंबे समय तक बैठे रहने से पीठ या जोड़ों में जकड़न हो सकती है। निजी संबंधों में हठ या कठोरता के स्थान पर लचीलापन अपनाना हितकर होगा।

उपाय: शनिवार को किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें।

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

इस सप्ताह यात्रा, संवाद, व्यापार और नेटवर्किंग के माध्यम से आपके लिए नई संभावनाएं उभरेंगी तथा त्वरित निर्णय क्षमता कार्यक्षेत्र में सराही जाएगी। व्यापार या कमीशन से संबंधित कार्यों में आय के अवसर दिखाई देंगे। आवेश में आकर बड़े जोखिम उठाने से बचें। मानसिक व्यस्तता और अनियमित खानपान से बेचैनी या नींद की कमी हो सकती है। अतः समय पर भोजन करें। संबंधों में आपसी तालमेल बनाए रखें।

उपाय: बुधवार को प्रकृति के बीच समय व्यतीत करें या हरी वस्तुओं का दान करें।

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

इस सप्ताह कला, डिज़ाइन, आतिथ्य और साझेदारी से जुड़े क्षेत्रों में सामंजस्य और सौंदर्यबोध के माध्यम से सफलता प्राप्त होगी। आय संतोषजनक रहेगी, किंतु सुख-सुविधा या पारिवारिक आयोजनों पर बजट से अधिक व्यय संभव है। मीठे और तले-भुने भोजन से परहेज़ रखें, मौसमी परिवर्तनों के प्रति सजग रहें और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच अपनी सीमाओं का भी सम्मान करते हुए संबंधों में संतुलन बनाए रखें।

उपाय: शुक्रवार को घर में स्वच्छता और सौहार्द बनाए रखें।

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

यह सप्ताह शोध, विश्लेषण, लेखन और गहन योजना से जुड़े कार्यों में तथ्यों की पुष्टि के उपरांत आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, बड़े निवेश या लेनदेन को फिलहाल स्थगित करें, यदि जरुरी हो तो उसका सूक्ष्म आकलन करने के बाद ही कार्य करें। अधिक चिंतन से मानसिक थकान या नींद में व्यवधान हो सकता है। ध्यान और प्राणायाम करें तथा अपने प्रियजनों से स्पष्ट संवाद बनाए रखें।

उपाय: प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर ध्यान करें।

मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

इस सप्ताह आप पर उत्तरदायित्वों का दबाव बढ़ सकता है, परंतु अनुशासन और धैर्य से दीर्घकालिक योजनाओं में ठोस परिणाम प्राप्त होंगे। परिश्रम के अनुरूप आय होगी, परंतु उधार के लेनदेन और जल्दबाज़ी के सौदों से बचें। अत्यधिक कार्यभार से रक्तचाप, कमर या घुटनों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए समय-समय पर विश्राम करें। व्यस्तता के बीच परिवार के साथ शांत एवं स्पष्ट शब्दों में अपनी भावनाएं साझा करें।

उपाय: शनिवार को किसी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति की सेवा करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

यह समय आपके पुराने लंबित कार्यों को समेटने और अनावश्यक उत्तरदायित्वों से मुक्त होने के लिए अनुकूल है। रुके हुए धन या पुराने हिसाब के निपटारे से राहत मिल सकती है, किंतु किसी नए बड़े विस्तार से पूर्व बजट की समीक्षा अवश्य करें। भागदौड़ और चिड़चिड़ेपन से शरीर में थकान बढ़ सकती है, संतुलित आहार और विश्राम करें। संबंधों में पुरानी बातों को भुलाकर क्षमा और स्पष्ट संवाद को स्थान दें।

उपाय : मंगलवार को क्रोध से बचें और किसी ज़रूरतमंद को भोजन या आवश्यक सामग्री भेंट करें।



अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।