Numerology Horoscope: 9 से 15 नवंबर 2026 का अंक राशिफल, क्या कहता है आपका मूलांक? किसे मिलेगा फायदा

Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

साप्ताहिक अंक राशिफल: 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपकी क्षमताओं को नई दिशा देने और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। कार्यस्थल पर आपको नेतृत्वकारी भूमिका मिल सकती है अथवा किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा।

आर्थिक मामलों में आय के नए स्रोतों की खोज बढ़ सकती है, इसलिए निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, अतः दिनचर्या को संतुलित रखें। परिवार में पिता या पितातुल्य व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है; उनके अनुभवों को अपनी योजनाओं में शामिल करना लाभदायक रहेगा। जीवनसाथी की राय को भी पूरा महत्व दें।

उपाय: गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं।

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को स्पष्टता और विचारशीलता के साथ सही निर्णयों में बदलने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर किसी नई जिम्मेदारी या टीम प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरों के सुझाव अवश्य सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों के आधार पर स्वयं लें।

आर्थिक दृष्टिकोण से घरेलू जरूरतों के साथ-साथ बचत पर ध्यान देना जरूरी है। किसी परिचित के कहने पर वित्तीय जोखिम लेने से बचें। मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें। माताजी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पारिवारिक विषयों पर चर्चा संभव है; उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।

उपाय: भाई दूज के अवसर पर अपनी बहन को सफेद मिठाई भेंट करें।

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और ज्ञान के बल पर नई संभावनाएं तलाशने का है। शिक्षा, प्रशासन, प्रशिक्षण और परामर्श क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव या जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिल सकता है। यह समय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का है, इसलिए काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें।

आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य के लिए खान-पान में संतुलन बनाए रखें और काम के बीच पर्याप्त विश्राम लें। पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते मधुर बने रहेंगे।

उपाय: गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर गोसेवा करें।

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह अपने पुराने तरीकों को बदलकर नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने की मांग करता है। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें।

मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए फालतू की चिंताओं से दूर रहें। परिवार के किसी सदस्य से मतभेद होने पर धैर्यपूर्वक अपनी बात रखें। यदि जीवनसाथी के साथ किसी विषय पर असहमति हो, तो चर्चा करें परंतु एकतरफा निर्णय लेने से बचें।

उपाय: गोवर्धन पूजा के दिन एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें।

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने, विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने और नई योजनाओं को आकार देने की दृष्टि से शुभ है। व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया और संचार क्षेत्र के जातकों को किसी नए व्यक्ति या संस्था के साथ काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है।

व्यावसायिक समझौतों में मौखिक आश्वासनों के बजाय लिखित शर्तों को प्राथमिकता दें। नियमित खर्चों और बचत की समीक्षा करना हितकर रहेगा। अत्यधिक दिमागी काम के बीच विश्राम की अनदेखी न करें। काम की व्यस्तता के कारण जीवनसाथी के साथ बातचीत में दूरी न आने दें।

उपाय: भाई दूज के दिन अपनी बहन को हरे रंग की कोई उपयोगी वस्तु उपहार में दें।

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभा, करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है। कला, डिजाइनिंग, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट और कस्टमर सर्विस से जुड़े लोगों को अपने काम की गुणवत्ता और प्रेजेंटेशन सुधारने का बेहतरीन मौका मिलेगा।

आर्थिक मोर्चे पर सुख-सुविधाओं, खरीदारी और सामाजिक आयोजनों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। सेहत के लिए सही खान-पान और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता दें। घर में जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर बातचीत हो सकती है। एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं।

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

यह सप्ताह अपनी आंतरिक समझ और व्यावहारिक परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने का है। रिसर्च, आईटी, लेखन और अध्यापन से जुड़े लोगों को किसी विषय पर नई जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य की योजनाओं में मददगार साबित होगी।

किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता की जांच कर लें। मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकालें। परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सलाह किसी उलझन को सुलझाने में सहायक होगी, इसलिए उनके साथ संवाद बनाए रखें।

उपाय: गोवर्धन पूजा पर पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण का संकल्प लें।

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

यह सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों का पुनरावलोकन करने और कार्यक्षेत्र में ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का है। प्रशासनिक, मैनेजमेंट और संगठनात्मक कार्यों से जुड़े लंबित मामलों को अंतिम रूप देना पड़ सकता है।

काम का दबाव रहने पर भी नियमों और डेडलाइन का पालन करें। वित्तीय मामलों में पुराने भुगतानों, बचत और भावी योजनाओं को व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा। लगातार काम की वजह से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए काम के साथ आराम भी जरूर करें। घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें।

उपाय: किसी गौशाला में जाकर चारे या सेवा का योगदान दें।

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

यह सप्ताह साहसी फैसलों और प्रतिस्पर्धा में खुद को साबित करने के बेहतरीन अवसर लाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और सहकर्मियों के साथ बेवजह के विवादों से बचें।

उत्साह में आकर कोई बड़ा या अनावश्यक खर्च न करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। छोटे भाई-बहनों के साथ अगर कोई मनमुटाव हो, तो स्वयं पहल करके बातचीत से मामला सुलझाएं।

उपाय: भाई दूज पर भाई-बहनों के साथ रिश्तों की कड़वाहट खत्म करने की पहल करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष आधारित यह राशिफल सामान्य संभावित प्रवृत्तियों पर आधारित पूर्वानुमान है। व्यक्तिगत ग्रहों और स्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है। विस्तृत जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से परामर्श लें।