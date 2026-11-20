Kartik Purnima 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, जानें इस पावन दिन के नियम, महत्व और अचूक उपाय

सनातन परंपरा में कार्तिक मास की पूर्णिमा को अत्यंत पावन और फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों में इसे 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' और 'देव दीपावली' के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जीवन के चारों पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- की सिद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान-पुण्य करने से कई यज्ञों के समान फल मिलता है। यही नहीं, यह तिथि सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी विशेष आस्था का केंद्र है, क्योंकि इसी दिन पहले गुरु, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव (गुरु पर्व) मनाया जाता है।

कार्तिक पूर्णिमा का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व

देवताओं की दिवाली: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वयं देवी-देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और काशी के गंगा घाटों पर स्नान कर दीये जलाते हैं। इसी कारण इसे 'देव दीपावली' कहा जाता है।

त्रिपुरासुर वध की गाथा:

शिवपुराण के अनुसार, इसी तिथि को देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक अत्याचारी राक्षस का संहार कर देवताओं को अभयदान दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में इसे 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु—दोनों की संयुक्त कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम है।

मोक्षदायिनी तिथि:

शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें (शुभ कार्य)

दीपदान का संकल्प: इस दिन किसी नदी, सरोवर या मंदिर में आटे के दीपक जलाकर प्रवाहित करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

पीपल और तुलसी पूजन:

शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर जल में भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल, तुलसी, शालिग्राम, भगवान शिव और छः कृतिकाओं की विधि-विधान से पूजा करें।

मां लक्ष्मी का विशेष भोग: धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध की खीर में मिश्री और थोड़ा गंगाजल मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं।



रंगोली और रोशनी: घर के मुख्य द्वार और आंगन में सुंदर रंगोली सजाएं और शाम के समय घर के चारों ओर दीपक प्रज्वलित करें।

यथाशक्ति दान और उपवास: इस दिन उपवास रखकर ईश्वर का चिंतन करने से 'अग्निष्टोम यज्ञ' के समान पुण्य मिलता है। साथ ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान अवश्य करें।

कार्तिक पूर्णिमा पर क्या न करें (वर्जित कार्य)

किसी का दिल न दुखाएं: इस पावन दिन किसी भी गरीब, असहाय, बुजुर्ग, मजदूर या बच्चे के प्रति कठोर वाणी का प्रयोग न करें और न ही किसी का अपमान करें।

घर में अंधेरा न रखें: कार्तिक पूर्णिमा की शाम को घर के किसी भी कोने या कमरे को अंधेरा न छोड़ें, हर स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था करें।



इन वस्तुओं के दान से बचें: इस दिन भूलकर भी चांदी के बर्तन में कोई वस्तु रखकर दान न करें, साथ ही दूध का दान करने से भी बचना चाहिए।



तामसिक आहार और नशे से दूरी: पूरे दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार के नशे या तामसिक भोजन का सेवन सर्वथा वर्जित है।



क्षौर कर्म और वस्त्रों का चयन: इस दिन बाल या नाखून कटवाने से बचें। इसके अलावा, पूजा-पाठ या सामान्य दिनचर्या में काले, गहरे नीले, कत्थई या मटमैले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें; इसके स्थान पर पीले, लाल या सफेद वस्त्र धारण करना शुभ होता है।