Dev Diwali 2026 Date: देवउठनी एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा, कब मनाई जाएगी देव दिवाली? यहां दूर करें सारा कन्फ्यूजन

Dev Diwali 2026 Date Time: देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, न कि देवउठनी एकादशी को। देव उठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है जबकि कार्तिक पूर्णिमा की देव दिवाली 24 नवंबर 2026 को है। हालांकि परंपरा से लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही देव दीपावली मानने लगे हैं और इसी दिन वे तुलसी विवाह भी कर देते हैं जबकि तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन होता है।



नोट: वाराणसी में देव दिवाली 24 नवंबर 2026 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी।

1. देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी):

यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। (साल 2026 में यह 20 नवंबर को है)।

2. देव दिवाली:

यह देवउठनी एकादशी के ठीक चार दिन बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सभी देवता स्वर्ग से उतरकर काशी (वाराणसी) के गंगा घाटों पर दिवाली मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। (साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली 24 नवंबर को मनाई जाएगी)।

सरल शब्दों में, देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इसके चार दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं की दिवाली यानी 'देव दिवाली' मनाई जाती है।