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  4. Why is a tilak applied on Bhai Dooj, Why do sisters offer paan to their brothers, Learn about its significance
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (19:22 IST)

भाई दूज पर क्यों लगाया जाता है तिलक? बहनें क्यों खिलाती हैं भाई को पान? जानें इसका पौराणिक महत्‍व

On Bhai Dooj sister is applying a tilak to her brother
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (19:22 IST)
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Bhai Dooj 2026: भाई दूज (यम द्वितीया) सनातन धर्म में भाई-बहन के अटूट प्रेम, सम्मान और समर्पण का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का यह अंतिम और पांचवां दिन होता है। इस दिन भाई का बहन के घर जाकर तिलक करवाना और भोजन करना अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। बहनें इस दिन व्रत रखकर अपने भाइयों के लंबे जीवन, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। भाई दूज पर बहनें भाई को तिलक क्यों लगाती हैं और उन्‍हें पान क्‍यों खिलाती हैं एवं इस पर्व के पौराणिक महत्‍व के बारे में आइए जानते हैं विस्‍तार से... 
 

भाई के मस्तक पर क्‍यों लगाया जाता है तिलक?

  • बहन जब भाई के आज्ञा चक्र (माथे) पर रोली और अक्षत का तिलक लगाती है, तो वह ईश्वर से भाई की लंबी आयु, आरोग्य और संकटों से रक्षा की कामना करती है।
  • मस्तक पर तिलक लगाना विजय, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो भाई को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्रेरणा देता है।
  • यह तिलक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का संकल्प है।
  • कई क्षेत्रों में तिलक के समय भाई की हथेली पर कद्दू का फूल रखकर चावल और रोली से पूजन करने की परंपरा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है।

 

भोजन के बाद इसलिए खिलाया जाता है भाई को पान

  • जब यमुना जी ने यमराज को भोजन कराया था, तब सत्कार के अंत में उन्हें पान अर्पित किया था। उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी बहनें भाई को पान भेंट करती हैं।
  • शास्त्रों में पान के पत्ते को अत्यंत पवित्र और समृद्धिकारक माना गया है। यह जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है।
  • जिस प्रकार पान में सुगंधित और मीठी सामग्रियां मिलाई जाती हैं, उसी प्रकार यह परंपरा भाई-बहन के रिश्ते में मिठास और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश देती है।

 

भाई दूज पर्व का पौराणिक महत्‍व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर पहुंचे थे। यमुना ने अपने भाई यमराज का भावभीना स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन बहन के हाथों तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। 
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